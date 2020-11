Kamala Harris: "Tenemos mucho trabajo por delante, empecemos"

La vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, reaccionó en Twitter a las proyecciones de los grandes medios que le dan la victoria a ella y al presidente electo, Joe Biden, diciendo que hay "mucho trabajo por delante" y es hora de empezarlo.

LEE TAMBIÉN: Trump asegura que "la elección está lejos de haber finalizado"



"Estas elecciones son mucho más que sobre Joe Biden o sobre mí. Se trata del alma de EE.UU. y nuestra voluntad de luchar por ello. Tenemos mucho trabajo por delante, empecemos", afirmó en Twitter.



Harris acompañó su mensaje de un video de casi dos minutos en el que se ven a diferentes estadounidenses y que tiene la banda sonora de la canción "America The Beautiful" de Ray Charles.



La hasta ahora senadora por el estado de California hizo historia este sábado al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de EE.UU., según las proyecciones de los principales medios de comunicación.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started. pic.twitter.com/Bb9JZpggLN



Harris, de 56 años, hija de padre jamaicano y madre india, será además la primera mujer negra que ocupará la Vicepresidencia de EE.UU., cuando Biden y ella lleguen a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.



Actualmente, Biden suma 284 delegados o 273, dependiendo de si se toma en cuenta Arizona o no, donde algunos medios no han proyectado todavía su victoria allí, lo que sí que hicieron otros la noche electoral como la agencia AP y Fox News; mientras que Trump tiene 214.

Por otro lado, Joe Biden, se declaró este sábado "honrado" de que le hayan elegido "para liderar" el país, después de que las proyecciones de los principales medios de comunicación le dieran la victoria.

"Estados Unidos, estoy honrado de que me hayan elegido para liderar nuestro gran país", escribió Biden en Twitter poco después de que llegaran las proyecciones de todas las grandes cadenas de televisión.

"El trabajo que nos queda por delante será duro, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, tanto si votaron por mí como si no. Estaré a la altura de la fe que han depositado en mí", añadió.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8