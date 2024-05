Lula da Silva declara calamidad pública

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (c) firmó la solicitud de fondos para el estado de Rio Grande do Sul, damnificado por fuertes lluvias. Lula da Silva presentó este lunes un proyecto en el cual propone que la ayuda financiera a Rio Grande do Sul, estado afectado por unas gravísimas inundaciones, sea excluida del cálculo de la situación fiscal del Gobierno.

Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el sur de Brasil han causado al menos 86 muertos y 134 desaparecidos, según el balance más reciente divulgado este lunes por las autoridades regionales.

Por otro lado, las autoridades tuvieron que trasladar a otros presidios a 1.057 presos que estaban en un presidio que se inundó, informaron fuentes oficiales.

La mayoría de los presos que estaba en la Penitenciaría Regional de la ciudad de Jacuí fue trasladada a la Penitenciaría de Alta Seguridad de la vecina ciudad de Charqueadas

Los presidios de Jacuí y Charqueadas se inundaron como consecuencia de la crecida del río Jacuí.

Los pronósticos meteorológicos anuncian nuevas lluvias en zonas ya azotadas por los temporales debido a un nuevo frente frío que provocará fuertes precipitaciones en los próximos días en el extremo sur del país.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio