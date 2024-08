Nicolás Maduro dirige un “narcoestado”

El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, afirmó en una entrevista con EFE que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dirige una “dictadura” y un “narcoestado”, por lo que considera difícil que entregue el poder.

“Me siento muy triste pero no ha sido algo que no me hubiera imaginado. No es una sorpresa. Lo anticipaba porque los dictadores no saben cómo apartarse de la silla presidencial y, además, hay algo muy peculiar en el Gobierno de Venezuela, y es que es un narcoestado”, declaró Arias.

El Premio Nobel de la Paz 1987 aseguró que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela fueron “una farsa” en las que Maduro “se robó” el triunfo y el pueblo venezolano no se “merece” eso.

“El pueblo venezolano se merece que se le entregue el gobierno al triunfador pero, lamentablemente, soy muy escéptico. No es fácil para un narcoestado, sabiendo que se van a podrir en un calabozo, entregar el poder”, expresó Arias.

El presidente de Costa Rica, que gobernó entre 1986 y 1990 y entre 2006 y 2010, consideró que “es difícil” que Maduro deje el poder, pero que aún guarda la esperanza de que la situación pueda cambiar porque “poner a producir a Venezuela es imposible con una dictadura como la que tiene Maduro”.

