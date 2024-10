¡Ponchera! Petro dice que Gobierno comprará la coca a los campesinos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en una conferencia de prensa que el Gobierno empezará a comprar las cosechas de coca a los campesinos de El Plateado, Cauca

Indicó que con esta medida busca la subsistencia de los campesinos del Micay mientras hacen la transición a las economías lícitas. Todo esto se dio durante la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ en Bogotá.

“Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita”, dijo el presidente Petro.

Señaló que para que los campesinos de esta región y de otras en las que se vive del cultivo de la hoja de coca hagan esa transición de las economías ilícitas a las lícitas se requiere el acceso a créditos. "En esas zonas no llega el crédito a los campesinos porque a los pobres no les llega el crédito", añadió.

Lo dicho por Petro llega cuando se cumple una semana de la operación Perseo en El Plateado, estrategia militar que tiene como propósito recuperar el control de esta zona del país, enclave estratégico desde hace años de las disidencias de las Farc.



Esta región está ubicada estratégicamente en el cañón de Micay, un corredor natural para el paso de la droga que se procesa en Cauca y Nariño hacia las costas del Pacífico, por eso, hoy este punto se lo disputan las disidencias de ‘Iván Mordisco’ con la ‘Segunda Marquetalia’ de Iván Márquez.

Petro firmó una directiva presidencial dirigida a los ministros de su gabinete y a los directores de los departamentos administrativos en la que da nuevas instrucciones en torno a la acción interinstitucional para la sustitución de cultivos de uso ilícito y en la que ordena a las entidades del orden nacional a priorizar recursos de inversión para apoyar dicha labor.



Según el documento, con estas directrices se busca el “tránsito de las comunidades a economías lícitas” en el marco del cumplimiento del acuerdo de paz de 2016 y con miras a la implementación de las transformaciones territoriales para la construcción de paz, propuestas que han sido discutidas en varias de las mesas de negociación de la ‘paz total’.

Además, el anuncio del presidente se dio mismo día en que un informe de las Naciones Unidas revela que Colombia rompió el récord de producción de cocaína en 2023, al pasar de 1.738 toneladas métricas en 2022 a 2.664 toneladas métricas en el año en mención.

