Presos argentinos deben trabajar y no se pueden negar, dice ministra

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, lanzó el programa Manos a la Obra que implementará el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país con el fin de que todos los presos trabajen en las cárceles y dejen de ser unos simples vagos que deben alimentar.

“Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”, indicó.

Bullrich indicó que “las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción” y por que el Código Penal de la Nación explica que “las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas”.

“Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. Nosotros queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar. Eso no va, se terminó”, destacó.

La ministra calificó al programa como “ocio cero” y expresó: “El ocio además no es un tratamiento penitenciario. Es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social”.

“A partir de ahora, todos los presos van a trabajar”, remarcó. Según reiteró, el fin es que le devuelvan “a la sociedad lo que se le quitó”. “Distinguimos a los hombres y las mujeres de bien de aquellos que han roto el compromiso de mantener la ley y una sociedad segura. Se terminó que todos los presos cobren sin trabajar”, reiteró.

Adelantó que presentará un proyecto para cambiar la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad con el fin de que “reglamente que el trabajo es trabajo y al que no trabaje no le vamos a pagar un salario”.

El programa empezó con una prueba piloto en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza. Además, el personal organizó un esquema para que las internas se encarguen del mantenimiento de los edificios. Vale mencionar que actualmente se están terminando de pintar los interiores de las instalaciones para continuar con el exterior, y esto se replicará en todo el país.

Esto también incluye una implementación de sistemas biométricos para el control de horarios. La calificación de los internos permitirá una asignación eficiente de las tareas, bajo la supervisión del SPF.

