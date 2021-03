El buque de bandera panameña Ever Given ha sido "reflotado parcialmente" este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, aunque no está claro cuándo reabrirá, informaron firmas que ofrecen servicios logísticos en canales y estrechos.

"Ever Given ha sido reflotado parcialmente en el canal de Suez", indicó la firma Leth Agencies al publicar una foto satélite del gigante portacontenedores que mostraba que se había movido la popa de la embarcación, una información también publicada por la firma Inchcape, que añadió que el barco "está siendo asegurado", sin dar más detalles.

Este avance se produjo tras el inicio de unas maniobras de arrastre con 10 remolcadoras y varias dragas aprovechando la marea alta al amanecer de este lunes, anunciado por la Autoridad de Canal de Suez en su cuenta de Facebook, aunque hasta el momento no ha confirmado la información de que haya sido reflotado parcialmente.

Se desconoce cuándo el buque será liberado por completo en una semana en la que las autoridades se mostraron optimistas por la luna llena y la subida de las mareas para desencallar la gigatesca embarcación de 400 metros de eslora.

La naviera Maersk, la principal que opera en el canal de Suez, señaló el domingo que, una vez liberado el paso, se requerirán entre tres y seis días para deshacer el gran atasco que se ha generado en esta vía, que supone la ruta marítima más corta entre Asia y Europa y por la que transita más del 10 % del comercio marítimo mundial y el 25 % de los contenedores de mercancías.

El puerto jordano de Aqaba, en el mar Rojo, ya ha preparado un plan de contingencia de cara a la llegada de muchos barcos cuando el canal de Suez sea finalmente desbloqueado.

