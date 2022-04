Twitter no se venderá y le aplica la 'píldora de veneno' a Musk

La batalla entre Twitter y el millonario Elon Musk sigue en la palestra pública, en esta ocasión la empresa del ave celeste decidió defenderse y aplicarle un método conocido como la "píldora de veneno", para evitar caer en manos del conocido empresario.

Twitter anunció desde le pasado viernes que adoptaba esta medida con la que pretende retrasar o evitar la compra de la compañía por parte del consejero delegado de Tesla. La acción tiene como objetivo complicar la compra de más del 15 % de las acciones de Twitter por parte de Musk, que ya es propietario de un 9 % de ellas.

Elon Musk plantó sobre la mesa de comprar todo Twitter bajo un precio de $54 por acción. Lo que en conjunto equivaldría a $43 mil millones y que produjo como reacción inmediata que la junta directiva se blindara.

Twitter le dejó claro a Musk que no está interesado en ser comprado por el hombre más rico del mundo sinn luchar, sin embargo, el magnate ha decidio no detenerse y les envió mensajes directos a los encargados de la junta directiva.

Elon Musk dijo que no pagará a los miembros de la junta directiva de la empresa si logra adquirir Twitter. “El salario del consejo de administración será de 0 dólares si mi oferta tiene éxito, lo que supone un ahorro de unos 3 millones de dólares al año”, tuiteó Musk.

De este modo, Musk respondía a un hilo de conversación en Twitter sobre el consejo de administración de la compañía en el que se afirmaba que sus intereses no están alineados con los de los accionistas.

El hilo, escrito por el socio gerente de Future Fund, Gary Black, también destacaba la compensación de los 11 miembros del consejo de administración de Twitter, que en conjunto ganan unos 2,9 millones de dólares en efectivo y en acciones, según un informe de la Comisión de Valores de Estados Unidos, explicó Business Insider.

El tuit de Musk sobre la compensación de los miembros de la junta directiva se difundió después de que el sábado tuiteara que los “intereses económicos” de la junta directiva de Twitter “simplemente no están alineados con los accionistas”.

The $TWTR board’s interests aren’t waligned with TWTR shareholders. The board serves to represent shareholders. If they refuse to act in the best interest of SHs, they should be removed and replaced by new board members who understand their fiduciary obligations. https://t.co/MqsysyktkT