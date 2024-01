¡Un loquillo! Musk hace post caliente tras discurso de Javier Milei

El multimillonario Elon Musk publicó un candente y provocativo tuit sobre el discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos, con una imagen que despertó la polémica en redes sociales.

LEE TAMBIÉN: Gobernadores defienden soberanía en sus recursos ante ley de Milei

El magante dueño de Telsa y X, Elon Musk posteó un meme con contenido sexual para elogiar al presidente, Javier Milei, tras su discurso en el foro de Davos. "Muy caliente ahora mismo", escribió en la red social con una imagen donde se mezclan posturas sexuales con una captura del discurso de libertario ante los líderes del mundo.

Además de eso, al ser consultado por los seguidores dijo en otro mensaje que se había equivocado de cuenta, pero en tono de relajo. "Lo siento chicos, usé la cuenta equivocada al publicar esto", contó.

En su presentación de este miércoles en el Foro Económico que tiene lugar en Davos, Suiza, el Milei advirtió que "Occidente está en peligro" porque sus líderes sostienen "una visión del mundo que conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza"

El también economista habló sobre "la libertad como la llave de la prosperidad" en un panel en el que compartió su visión sobre el desarrollo global en base a la libertad de los individuos, todo esto siendo elogiado por Musk.

Sorry guys, used the wrong account when posting this one