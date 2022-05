25 mil estudiantes han migrado de escuelas privadas a públicas

La ministra de Educación de Panamá (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos reveló que los planteles del sistema público de educación han recibido 25,700 estudiantes del sector particular.

"Llevamos 25,700 estudiantes del sector particular, eso representa más de 800 docentes y 'N' cantidad de aulas, mobiliarios y de todo lo que genere algún tipo de cambio en esa estructura tradicional de nombramientos, de adquisición de mobiliarios", explicó la ministra en "Debate Abierto".

Marua Gorday dijo que todos los docentes de concurso han sido nombrados, sin embargo señala que son los directores de escuelas los que deben solicitar los educadores que requieran

Hicimos un concurso para 3,127 posiciones y hemos mantenido ese aumento en esa demanda, entendiendo la migración, entendiendo muchos temas vinculados a primera infancia y a otros segmentos de población, sin embargo, tengo de que decir y es algo que no se comenta mucho, en una escuela renunciaron 12 docentes que tenían 12 años de estar jubilados, eso me crea un impasse no de un día, eso me puede crear un impasse de dos meses o tres meses mientras la persona se retira, mientras se revisa la estructura, añadió.

