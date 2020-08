8,000 almacenes de Panamá reclaman reapertura total

La Asociación de Comerciantes de Panamá (ANADECO), solicita al gobierno la reapertura en su totalidad de los almacenes para el 14 de septiembre y no el 28 como lo han anunciado.

Shaní Gerschfeld, vocera de la Asociación, advirtió que mientras más demore la reapertura de las tiendas aumenta la pérdida de aproximadamente 125 mil empleos y el colapso financiero de los comercios que representa el 17.9% al Producto Interno Bruto (PIB).

Son unos 8,000 comercios afectados a nivel nacional.

Asegura que no pueden esperar hasta el 28 de septiembre, ya que necesitan hacerle frente a toda la situación que se ha dado luego de más de 5 meses cerrados.

Gerschfeld indicó que la modalidad de ventas online no ha permitido ni siquiera que se haya reactivado un buen porcentaje de los contratos de trabajo suspendidos. "De los 125 mil empleos aproximadamente, 85% de esos se mantienen suspendidos y las ventas online no representan más de un 3% a 5% de ventas de las que se tenían regularmente y no es un número sustentable de operatividad en las tiendas".

Los almacenes integrantes de ANADECO sostienen además que están en peligro en cuantioso inventario de mercancía y se deben cubrir compromisos en alquileres y con los bancos.

La vocera de la ANADECO reiteró que han preparado todos los locales de cara a esa posible reapertura, ya que han implementado todo el protocolo sanitario de seguridad que fue elaborado y entregado a las autoridades de Salud por la Asociación de Centros Comerciales de Panamá.

Dicha preparación consiste en el uso obligatorio de la mascarilla, la toma de temperatura antes de ingresar a los locales. Aseguró que se va a controlar la cantidad de las personas que ingresen tomando en cuenta la capacidad a un 25%, además de los separadores de fila y gráficos en el piso para controlar la distancia entre los clientes, y un horario de lunes a sábado de las operaciones para evitar aglomeraciones.

"Estamos completamente preparados y lo único que nos detiene es la fecha propuesta por el gobierno. Nosotros reiteramos nuestro compromiso de ser un aliado de las autoridades de Salud reafirmando que con la aplicación estricta de estas medidas, vamos a poder contribuir con la reactivación económica y laboral en medio de esta crisis", expresó.