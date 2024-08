Abogado de Pérez Balladares critica a la SIP por ataques mediáticos

En una carta dirigida al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock, el abogado José Castillo V. cuestionó a la organización por su manejo del caso del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.



La misiva critica duramente a la SIP por, según el abogado, permitir que la libertad de prensa se convierta en un escudo para el sensacionalismo y la falta de ética.

Castillo V. comienza su carta subrayando la importancia de la libertad de prensa, pero rápidamente cambia de tono al acusar a La Prensa de Panamá de haber cometido un grave error en una publicación sobre Pérez Balladares, y de haber fallado en corregirlo adecuadamente durante un año entero. "

El derecho a la libertad de información no debe confundirse con el derecho a difamar y manipular," sentenció el abogado.

El abogado no escatimó críticas y afirmó que el caso demuestra que, a veces, la prensa "deja de ser un referente confiable" y se convierte en un "vil panfleto" que puede destruir reputaciones. Castillo V. también cuestionó la postura de la SIP frente a la necesidad de rectificar errores y destacó que, en lugar de solucionar el problema de manera ética, los medios involucrados "resistieron por un año la obligación moral y ética de corregir su falla".

La carta no se detiene ahí. Castillo V. arremete contra la SIP por no garantizar que sus miembros actúen con la debida responsabilidad y ética, y pone en tela de juicio el papel de la organización en la regulación de la prensa. "El ejercicio de un derecho en un juzgado no puede considerarse acoso," recalca. "Acoso es utilizar el medio de comunicación para extorsionar y difamar."

La confrontación entre Pérez Balladares y La Prensa de Panamá ha escalado a niveles inesperados, y el abogado advierte que la falta de disculpas y correcciones adecuadas solo lleva a la necesidad de instancias judiciales. En un llamado a la reflexión, Castillo V. insta a la SIP a reevaluar su papel y a promover una autorregulación ética dentro del periodismo.

La batalla entre el ex presidente y el medio de comunicación parece lejana de una resolución pacífica, mientras la SIP enfrenta ahora un desafío sobre cómo balancear la libertad de prensa con la responsabilidad y la ética.

