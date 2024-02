Accidentes, rescates y multas. 114,480 autos viajaron al interior

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) brinda detalles por sección de todos los hechos registrados en las últimas 24 horas, en los que ha garantizado la protección civil y la integridad física de los ciudadanos en sus diversos puntos de cobertura nacional.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que logró el rescate de un masculino y una femenina, los cuales estaban siendo arrastrado por los fuertes oleajes en la playa La Barqueta, provincia de Chiriquí. Mientras que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), logró el salvamento de una mujer en el balneario Las Mendozas, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

En horas más tempranas, la FTC rescató a un masculino de 29 años, que estaba siendo arrastrado por las olas, en playa Estrella en Bocas del Toro.

El pasado sábado, la Policía Nacional salva a un joven de 26 años quien fue arrastrado por las olas en la playa Diablo, antiguo Fuerte Sherman, en la provincia de Colón.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, reporta 15 mil 885 personas visitas en los puntos de cobertura nacional. Este domingo en horas de la mañana se logró el rescate de una femenina de 25 años quien se encontraba en el balneario Las Mendozas.

Entre las playas más visitadas fueron Santa Clara en Coclé; Las Lajas en Chiriquí y el balneario Las Mendozas (Penonomé-Coclé). Se dieron diez 10 atenciones en primeros auxilios.

Este operativo coordinado entre las diversas entidades de emergencias y seguridad se extenderá hasta el próximo 14 de febrero con la finalidad de garantizar la protección civil, seguridad y bienestar de nacionales y extranjeros que se dispongan a participar en las actividades recreativas, en senderos, playas, ríos, culecos y áreas de desfiles de carnaval.

La Fuerza de Tarea Conjunta mantiene cobertura nacional en un aproximado de 137 puntos, entre playas, ríos, balnearios, senderos, entre otros.

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)

Entre el viernes y domingo de carnaval se han reportado 114 mil 480 vehículos hacia el interior del país y 43, 306 hacia la capital. Se han colocado 613 infraccione, de las cuales 276 por exceso de velocidad y 337 por otras causas.

Además, se han registrado 248 accidentes con dos víctimas fatales por atropellos, hechos registrados en el distrito de San Miguelito y en la provincia de Los Santos. También se contempla 85 lesionados y la fecha unos 349 autos han sido removidos en grúas.

Sistema Único de Emergencias Médicas Prehospitalarias (SUME)

El Centro de Despacho de Emergencias del Sistema Único de Emergencias Médicas Prehospitalarias ha recibido hasta el momento 9,941 llamadas.



También se han realizado 238 atenciones a lo largo del territorio nacional, siendo los casos más atendidos los problemas respiratorios con 32, 31 incidentes de tráfico, 27 de inconciencia o desmayo, 22 por dolor de pecho, 17 personas enfermas, 17 por convulsiones, entre otros casos. Las mayores cantidades de atenciones se han registrado en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.



Además, 108 coordinaciones han sido efectuadas con otros estamentos de seguridad y emergencia, siendo 48 de estos con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, 36 con la Policía Nacional, 9 con la Caja de Seguro Social, 9 con la Cruz Roja, 3 con el Ministerio de Salud y 3 con el Sistema Nacional de Protección Civil.

Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informa que el movimiento de pasajeros por vía marítima a nivel nacional durante las festividades de Carnavales, según cifras preliminares, alcanzan un total de 25 mil 870 pasajeros transportados por vía marítima en 2 mil 306 zarpes realizados a nivel nacional, sin incidentes que lamentar.

Respecto a este renglón, ayer sábado hubo 14, 347 pasajeros, en 1, 256 zarpes y hoy domingo Carnaval, hasta las 2:30 p.m. se contabilizaron11,523 pasajeros en 1,050 zarpes.

Se levantó la restricción de zarpe que había en playa El Arenal, distrito de Pedasí, Provincia de Los Santos, además se restablecieron los zarpes para las naves menores de pasajeros en el muelle de Isla perico, Provincia de Panamá; debido a que el día de ayer, en horas de la tarde, había fuertes oleajes.

Ayer sábado también se colocaron 2 sanciones por no portar dispositivos de seguridad y la nave no portar su debida documentación. De la misma manera, hoy domingo huno 3 sanciones en Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, por no portar licencia de operador con motor fuera de borda y sin chalecos salvavidas.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

En el caso de los incendios de masa vegetal son la incidencia más atendida por los Bomberos. De las 221 emergencias atendidas del viernes 9 de febrero, cuando inició el Operativo Carnaval 2024, a la fecha, 99 corresponden a este tipo de incendios.

Los Bomberos, de las 11 zonas regionales han realizado 68 capturas de abejas africanizadas. Igualmente, han respondido en 25 casos de accidentes vehiculares, cuatro incendios vehículos y cuatro estructurales.

Los técnicos de urgencias médicas han brindado 21 atenciones prehospitalarias: nueve por diversas patologías, cuatro por caídas de altura, cuatro por atropello y tres traumas por accidentes.

En tanto, los inspectores de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, quienes se mantienen activos en todo el país, han realizado 130 inspecciones a cisternas, puestos de venta, tarimas e instalaciones eléctricas y de gas.



Policía Nacional (PN)

La Policía Nacional destaca que se ha aprehendido un total de 78 personas de las ellas 15 fueron aprehendidas por alteración a la convivencia pacífica en el sector de Don Bosco, 46 por oficio siendo en la Cinta Costera 41 de ellas, 3 por microtráfico, una en flagrancia, 2 por riña y escándalo y tres extranjeros con estadías vencidas.

En otras diligencias en Herrera se capturó a un ciudadano quien hurtaba las pertenencias a las personas.



El desglose estadístico también señala que el Servicio Policial de Niñez y Adolescencia, retiró del área del Carnaval un total de 65 menores en riesgo; de ellos 9 fueron tramitados con la autoridad competente, de estos casos se presentaron en 4 en la Cinta Costera de menores en vulnerabilidad social y, en la provincia de Herrera por evasión del hogar.



Mientras que las unidades policiales de la UTOA rescatan a una familia, luego que su auto cae al mar, en Portobelo, provincia de Colón; en este incidente no se registran víctimas, además en la playa Diablo, las unidades de la Policía Ambiental DINAPART, este sábado en Colón rescatan a un hombre de 26 años, quien era arrastrado por las olas.



Dirección de Operaciones de Tránsito

Se reportan tres víctimas por atropello, en el corregimiento de Mariabé, distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, y dos en el distrito de San Miguelito, sector Las 500 causada por imprudencia del peatón.



En total se ha atendido a 248 accidentes con 85 lesionados y dos víctimas fatales. También se colocaron 7,545 infracciones de los cuales 1,682 por exceso de velocidad, 98 por embriaguez, 32 por aliento alcohólico y 349 autos fueron removidos con grúa.

Servicio Nacional Aeronaval (Senan)

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)brindó seguridad a 20 mil 969 visitantes entre nacionales y extranjeros en sus áreas de responsabilidad.

Como hecho resaltante destaca que sus unidades ayudaron en el rescate de cinco ciudadanos que viajaban en una embarcación de 18 pies que naufragó en Kusapín, Comarca Ngäbe-Buglé.

Los tripulantes entre ellos un bebé de dos meses y su mamá, procedentes de la comunidad de Tobobe, región comarcal fueron asistidos y trasladados sanos y salvos al centro de salud del área donde recibieron atención médica.

Unidades a bordo del BPC- 3253 brindaron apoyo a una embarcación particular que confrontó problemas mecánicos en el área de Isla Contadora quedando a la deriva, cuatro tripulantes fueron llevados hacia puerto seguro sanos y salvos.

Entre otras acciones operativas se dio con el cierre de una gallera clandestina en Panamá Oeste; 8 conducciones por oficio, decomiso de un arma en Portobelo, Colon, y en Santa Isabel se puso a órdenes de las autoridades a un ciudadano por alteración del orden público; atenciones por primeros auxilios a una menor de 10 diez años una en Taboga; y otra femenina de 74 años.

Servicio Nacional de Fronteras (SNF)

Las unidades del Servicio Nacional de Fronteras ha tenido como resultado 23 personas aprehendidas, 20,873 personas verificadas, 10,559 vehículos verificados y 354 embarcaciones han sido observadas; de igual manera se han detectado 2,242 personas a través del sistema de verificación ciudadana.

Destacan que se ha brindado seguridad a unos 19 mil visitantes a los culecos en Chepo y Darién, seguridad 552 visitantes en la comarca Guna Yala.

Por otro lado se brindó asistencia en dos incendios, uno en Panamá Oeste y otro en la provincia de Chiriquí. Ambas viviendas sufrieron perdidas totales. Se brindó asistencia a dos mujeres embarzadas en Barú, Chiriquí.

Servicio Nacional de Migración (SNM)

Entre sábado 10 y domingo 11 de febrero, alcanza la cifra de 1, 987 extranjeros. De este total 214 registraron estadía vencida, 37 resultaron positivos en evasión de puesto, a 11 se les encontraron delitos y 14 mantenían otros tipos de faltas migratorias.



El ingreso de viajeros al país durante lo transcurrido del carnaval 2024, es de 48 mil 582 personas. Por vía aérea entraron 39 mil 118, vía marítima 6 mil 948 y escogieron la vía terrestre 2 mil 516 personas.



Los sistemas de seguridad del SNM en el Aeropuerto Internacional de Tocumén este domingo de carnaval se pudo captar a una mujer nicaragüense con carnet y documentación del seguro social estadounidense fraudulentos. Se presume que serían utilizados para la usurpación de identidad ya que se confirma que el carnet pertenece a un estadounidense, las unidades migratorias realizaron la devolución de la extranjera.



En materia de cruceros, arribaron a aguas panameñas y tanto su tripulación como pasajeros fueron atendidos por personal migratorio. Se trata del Crucero Aurora con 2 mil 469 viajeros que llegaron a la Terminal 2 Homeport y el Crucero Rotterdam con un arribo de 3 mil 549 visitantes en Gatún, terminal 1 Colón 2000. En total son 6 mil 018 pasajeros que llegaron a Panamá durante el segundo día del carnaval.

Servicio de Protección Institucional (SPI)

Durante el dispositivo de carnaval 2024 se han realizado 112 verificaciones en las áreas de Casco Antiguo, culecos en la Cinta Costera, Parque Omar y Corozal Este. Han brindado seguridad a unos 21 mil 876 visitantes en la Cinta Costera; mientras que en el Casco Antiguo se garantizó la seguridad a 2 mil 800 personas.

Mantienen 5 guardavidas en las playas de Panamá Oeste: Gorgona, La Ermita, La Laguna y La Ensenada. También se apoyó en las labores de primeros auxilios en la Cinta Costera Fase III, a los ocupantes de un vehículo, producto de una colisión.

Caja de Seguro Social

La Caja de Seguro Social (CSS) reportó 5 mil 325 atenciones hospitalarias; 60 accidentes vehiculares, 16 pacientes por quemaduras; 589 casos por otros traumas y 4 mil 659 casos por morbilidad común. Se registraron 175 traslados hospitalarios.

En las atenciones prehospiltarias hubo 236 atenciones, de las cuales 12 accidente vehicular, 52 por otros traumas, y 99 por morbilidad común.

Ministerio de Salud (MINSA)

El Personal médico instalados en el cuarto de urgencias del Centro de Salud de Portobelo atendió esta mañana, seis personas que resultaron lesionados en un accidente vehicular en la carretera hacia el distrito de Portobelo, provincia de Colon, cuyo vehículo cayó fuera de la vía y quedando volteado a orillas del mar.

Posteriormente fueron trasladaron al cuarto de urgencias del Complejo hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, con el apoyo de la ambulancia de la Cruz Roja Panameña.

De igual manera se atendieron más de 400 personas que por distintas acudieron afectaciones en las instalaciones de salud.

Los equipos de salud de las 15 regiones del país continúan este tercer día de carnaval, con los operativos de verificación de la calidad de agua en los carros cisterna, inspección en los puestos de expendio de comida y verificando que no se vendan productos de tabaco en las distintas rutas del carnaval.

Este domingo se atendieron 936 atenciones intrahospitalarias, de las cuales 395 fueron en las instalaciones del segundo nivel, y 541 en instalaciones de primer nivel, de las cuales 16 son vinculadas al carnaval. Se realizaron 32 traslados entre instalaciones de Salud.

Una atención prehospitalaria a causa de una colisión reportada en Bijao. Realizaron 47decomisos por comida en mal estado.

Reportan 386 censos de puestos de verificaciones, en los que mil 229 censos a manipuladores de alimentos, donde se detectaron a 17 sin carné. Aquí se incluye que 174 vehículos cisternas fueron verificados.

Cruz Roja Panameña

Este domingo de carnaval se cuentan con activación de 18 comités, 21 ambulancias y de tres puntos de cobertura en carretera: Westland Mall (Panamá Oeste), Guararé (Los Santos); Chame (Panamá Oeste) y la Espiga de La Chorrera (Panamá Oeste). En Chitré se dieron dos atenciones prehospitalarias.

A la fecha se cuenta con un despliegue de 171 unidades en todo el país, entre socorristas, Damas Voluntarias y Juventud.

Estamentos reportan el traslado de dos pacientes en Portobelo, Colón; y en Sajalices, distrito de Chame, en Panamá Oeste.

