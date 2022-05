Una mezcolanza de figuras del poder económico, viejos camaradas del Partido del Pueblo (Comunista) y burócratas, todos unidos en el grupo Repensar, están proponiendo acciones golpistas en Panamá, sostiene el abogado y político Alejandro Pérez.

El grupo en mención surgido en junio del 2020 es liderado por Stanley Motta y Mario Julio Galindo Heurtematte e incluye a Jorge Arosemena (Ciudad del Saber), Juan Planells (exrector de la Usma), Alma Montenegro (exprocuradora PRD), Ivanor Ruiz (Director Ideológico del Partido del Pueblo), Juan David Morgan (Firma Morgan y Morgan), José Javer Rivera (abogada de Roberto Eisenmann), Fernando Martínez (Jefe de Investigación de TVN) y César Trbaldos (ex vicepresidente de La Prensa).

Un reciente anuncio de un grupo de personajes "notables" pidiendo la renuncia de dos magistrados del Tribunal Electoral nos convoca nuevamente al pernicioso y salvaje golpismo, que tantas muertes, desaparecidos, exiliados y presos causó en nuestro país. Este es un golpismo de nuevo cuño, pero con la misma esencia:desconocer las Instituciones, violar el Estado de Derecho y actuar al margen de la Ley, pero con una apariencia dizque legal, provocando un verdadero "Law Fare", advirtió Alejandro Pérez, quien también ejerce como Sub Secretario General de Realizando Metas.

Pérez sotiene que ahora el golpismo vuelve con nuevos personajes: un empresario superpoderoso sospechoso de muchas cosas, pero siempre con sus manos metidas en la política y acostumbrado a manipular presidentes. Es un ignorante de los temas jurídicos de contenido. Otro un octogenario político que sabe que lo que firmó jurídicamente es insustancial a la luz de la jurisprudencia nacional e internacional, pero por su odio político firma lo que sea. Y otro, compañero de viaje de los golpistas de 1968, que siendo abogado sabe muy poco de Derecho.

Según Alejandro Pérez a ese grupo los une la desviación política de resolver problemas políticos a los golpes y no dentro del marco de la Ley.

A juicio del dirigente de Realizando Metas, esa gente de Repensar en su guerra política contra Ricardo Martinelli todo cuenta y vale, aunque violen sus derechos y despedacen la Constitución y los Tratados Internacionales de los cuales Panamá es signataria.

"Quieren derrotar a Ricardo Martinelli antes de que llegue, con lo que sea y se aterran al pensar de que éste va a correr para Presidente en las próximas elecciones a celebrarse en mayo del 2024", añadió.

Pérez le pregunta a los de Repensar si no quieren que Martinelli sea presidente, por qué no lo derrotan en las urnas y si es que tienen algún ápice de respaldo popular en sus pretensiones golpistas. Quieren tumbar magistrados, porque no saben conseguir votos.

