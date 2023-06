Activistas investigan muerte de niña migrante panameña en EEUU

Organizaciones de derechos de los inmigrantes iniciaron una investigación legal para determinar las circunstancias que llevaron a la muerte de Anadith Danay Reyes Álvarez, una niña panameña de 8 años que sufrió una convulsión el 17 de mayo mientras estaba detenida con su familia en la Aduana y Protección Fronteriza (CBP).

La madre de Anadith, Mabel Álvarez Benedicks, es una inmigrante hondureña que dio a luz a Anadith en Panamá. Juntos, emigraron a los EE. UU. con el padre de Anadith y sus dos hermanas antes de que la Patrulla Fronteriza los detuviera el 9 de mayo como parte de un grupo más grande de migrantes cerca del Puerto de Entrada Internacional Gateway en Brownsville, TX. La familia fue trasladada varias veces, incluso el 14 de mayo, cuando las autoridades dicen que Anadith informó por primera vez que se sentía enferma y dio positivo por un tipo de gripe. Las autoridades transportaron a la familia a la estación de la Patrulla Fronteriza en Harlingen, Texas, una instalación para migrantes designada para casos que requieren aislamiento médico. Anadith murió tres días después.

CBP ha mantenido en secreto los registros médicos y la documentación relacionada con el caso, a pesar de los llamados a la transparencia. La versión de CBP de lo ocurrido, que la agencia describió en tres comunicados diferentes, difiere del relato de Álvarez Benedicks.

“Hay inconsistencias significativas que nos preocupan y nos han convencido de que la muerte de Anadith fue producto de estar bajo la custodia de CBP”, dijo Kassandra González, abogada del Texas Legal Rights Project, una organización de derechos civiles que lidera la investigación sobre el caso. muerte de niña. También participan en la investigación Haitian Bridge Alliance, una organización sin fines de lucro que aboga por políticas de inmigración justas y humanas.

La madre de Anadith dice que le contó a todas las autoridades de inmigración con las que se puso en contacto el historial médico de su hija, que incluía anemia de células falciformes y antecedentes de enfermedad cardíaca congénita. También ofreció repetidamente los registros médicos de su hija al personal médico. Tuvo muchas oportunidades para hacerlo, ya que Anadith fue vista por el personal médico 11 veces antes de su muerte bajo custodia.

Según González, CBP ha estado comunicando información sobre la muerte de Anadith a través de su Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR), un departamento interno creado para garantizar el cumplimiento de todos los programas y políticas relacionados con la corrupción, la mala conducta o la mala gestión. Según un comunicado, OPR sostiene que “ninguno de los miembros del CBP contrató personal médico o personal de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. en la estación de Harlingen que interactuó con la niña o su madre, reconoció saber que sufría de anemia de células falciformes o tenía antecedentes de cardiopatía congénita. enfermedad."

González dijo que la investigación legal de su organización se enfoca en obtener a través de una Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) todos los archivos relacionados con la custodia de Anadith. También ha habido una autopsia independiente, además de la realizada por la Oficina del Médico Forense y Forense del Condado de Cameron en Harlingen. El informe oficial aún está pendiente.

“Parte de no confiar en la CBP es la falta de transparencia y rendición de cuentas que hemos visto en otros casos”, dijo González, y señaló que las condiciones bajo custodia de la CBP a menudo enferman a las personas. “Estos lugares son extremadamente fríos. No son propicios para tratar a niños vulnerables con sistemas inmunológicos comprometidos”.

En enero, el Dr. Paul H. Wise, monitor designado por el tribunal y profesor de pediatría en la Universidad de Stanford, dijo que los niños migrantes detenidos en aislamiento médico pueden pasarse por alto cuando las estaciones de la Patrulla Fronteriza están demasiado llenas. No debe dudarse un poco en derivar a los niños a los hospitales locales, dijo Wise. La estación de Harlingen estaba abarrotada cuando Anadith fue puesta en aislamiento médico allí, y los funcionarios no la transportaron a un hospital hasta que dejó de responder después de una convulsión. Ella no es la primera niña en morir bajo custodia este año. Se sabe que otros dos niños migrantes murieron bajo custodia estadounidense, ambos de Honduras.

