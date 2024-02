Adalberto Carrasquilla llora al "Matador"

Adalberto Carrasquilla, mediocampista estrella del Houston Dynamo y de la selección panameña, rompió en lágrimas al recordar el último abrazo que compartió con el legendario Tejada.

Carrasquilla, visiblemente conmovido, recordó con cariño el gesto de apoyo y camaradería que siempre recibió de Tejada. "Fue una persona muy especial. Tuve la dicha de debutar en un amistoso cuando estuve en Panamá, en su último partido de despedida. Siempre mostró un gran apoyo por la selección", confesó entre sollozos el talentoso mediocampista.



"Lo último que recuerdo de él fue en diciembre, cuando le di un abrazo y le dije gracias. Me entregó un premio como el mejor jugador del extranjero de Panamá. Me quedaré con ese abrazo y con todo lo que él mostró para Panamá, expresó con tristeza el jugador.

En una entrevista exclusiva con TUDN, Carrasquilla confesó que aún no puede creer la repentina partida de Tejada, cuya influencia y carisma dejaron una huella imborrable en el fútbol centroamericano. "Todavía no lo creo, la verdad. Se me erizaba la piel. No quiero ni pensar en ello porque me trae recuerdos", confesó con pesar.

El adiós a Tejada fue conmovedor y masivo. Miles de seguidores se unieron en una caravana por las calles de Ciudad de Panamá para rendirle homenaje a su ídolo. Una emotiva misa también sirvió para despedir al gran Matador, dejando un legado imborrable en el corazón de todos los amantes del fútbol panameño.

La partida de Luis Tejada deja un vacío irreparable, pero su legado perdurará por siempre en los corazones de quienes lo vieron brillar en cada partido. ¡Hasta siempre, Matador!

