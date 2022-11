Advierten que un millón de especies pueden morir si no se actúa ya

Una "terrible crisis planetaria" que arrastra problemas de contaminación, cambio climático y pérdida de biodiversidad amenaza con hacer desaparecer "hasta un millón de especies", alertó la secretaria general de la CITES, Ivonne Higuero, que pidió "mucho empeño" a los países parte de este tratado para que en la cita que tendrán en Panamá se tomen decisiones que eviten esta y otras situaciones más graves en el futuro.

Panamá acogerá desde este lunes y durante dos semanas la 19 Conferencia de las Partes (CoP19) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Se trata de la reunión más importante a nivel global sobre la protección de la fauna y flora silvestres, y esta 19 edición tendrá lugar "en momentos de una terrible crisis planetaria, problemas de contaminación, de cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad", indicó Higuero en una entrevista con EFE.

"Entonces tenemos que poner mucho empeño en esta reunión, para que se tomen decisiones para evitar que se continúe con esta pérdida de biodiversidad, esa pérdida de especies. Tenemos la preocupación de que hasta un millón de especies pueden perderse en las próximas décadas", remarcó la bióloga y economista ambiental panameña, con una carrera de 26 años en organizaciones internacionales en el área de desarrollo sostenible.

La CoP19 de la CITES, que lidia con las especies silvestres que están en el comercio internacional, se inserta en un contexto mundial, ya que ahora mismo está en Egipto la 27 cumbre del clima de la ONU que reúne a más de 190 países para cooperar contra el cambio climático; la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15), que será en Canadá del 7 al 19 de diciembre próximo, enfatizó la experta.

Higuero consideró que las expectativas sobre la conferencia de Panamá pasan necesariamente porque ahora mismo se está "en un momento crucial" en el que, expresó, "si no tomamos las buenas decisiones vamos a tener problemas mucho más graves para el futuro".

En la CoP19-CITES se espera a más de 2.500 asistentes de los 183 países que han firmado la Convención, altos mandos de la agencia de medioambiente de las Naciones Unidas, representantes de organismos internacionales y ONG enfocadas en temas ambientales, que abordarán propuestas para incluir en los diferentes apéndices que ofrecen protección a especies amenazadas en todo el mundo.

Los participantes debatirán 52 propuestas de los Estados para enmendar los I y II apéndices de la Convención, dijo a EFE un experto.

Los Apéndices I, II y III de la Cites son listas de especies que ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva.

PELIGROS Y AMENAZAS SOBRE LA VIDA SILVESTRE

Los peligros y amenazas sobre la fauna y la flora silvestres incluyen, entre otros, la sobreexplotación de los mares que afectan a diferentes tipos de especies marinas, la sobre-tala en los bosques de especies preciosas como el Palo de Rosa, y explotación de hábitat de plantas y animales para convertirlo en ganadería.

A estos problemas se suman otros tan o más graves como el cambio climático, con inundaciones y sequías en muchas partes del mundo, además de los que se dan en las fronteras con el crimen organizado y el comercio ilegal de especies que "es el cuarto en el mundo después del de las armas, drogas y la trata de personas", agregó Higuero.

También está la corrupción, que es un problema "muy grave" y que juega un "rol muy grande" en el comercio ilegal de especies y el dinero que se mueve en las fronteras.

Precisamente, según Higuero, en esta COP de Panamá se discutirán decisiones para hacer más fuerte el trabajo en conjunto contra este flagelo a nivel nacional, con capacitación en actividades de policía y aduanas para detectar si alguien trae un cargamento ilegal.

"Hay muchas historias de personas que vienen con una maleta en el aeropuerto y son los de aduanas que dicen 'me parece que hay algo extraño que está pasando aquí, vamos a investigar este equipaje que tienen', y han dado, por ejemplo, con huevos de aves que su venta está prohibida internacionalmente", aseveró.

"Ahora que tenemos esta reunión en Latinoamérica nos estamos dando cuenta que hay que prestar más atención, y hacer más talleres de capacitación para poder combatir este crimen del comercio ilegal de las especies que están listadas por las CITES", remarcó.

