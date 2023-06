Ahora las multas de tránsito te las mandarán por e-mail

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anuncia que a partir de mañana inicia el proceso de notificación a través de correo electrónico de infracciones captadas a través del sistema "Foto Multa".

La medida se llevará a cabo en modo de prueba y no generará sanciones económicas, ya que es un plan piloto para crear conciencia de no obstruir intersecciones, detenerse sobre paso peatonal, pasar la luz roja y realizar giros no permitidos.

Se notificará por correo electrónico que incluye un número de control y acceso a web que permitirá al infractor verificar la falta cometida validada con fotos y generales del auto.

