Ahora ‘Nito’ se metió en Tik Tok

El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció a través de su cuenta de Instagram, que se ha incorporado a red social Tik Tok, con el usuario NitoCortizoCohen.

Tik Tok, según Hootsuite Global Report 2020, es la sexta red social más grande del mundo, sobrepasando a Twitter y a Snapchat, también fue la quinta aplicación más descargada de 2019 y la aplicación número 1 descargada de 2020 con más de 800 millones de usuarios activos mensuales en el mundo.

Cortizo inauguró su cuenta con un video de los logros obtenidos durante una sus últimas giras de trabajo realizada esta semana en Capira, provincia de Panama Oeste. El presidente se come una naranja que le regaló una familia de productores, y comentó en su publicación: “Los que me conocen saben que estos son los días de oficina que me gustan a mí, tierra adentro, compartiendo con mi gente”.

En el video detalló que se le brindó un nuevo hogar a la familia Vega, se inauguró un tendido eléctrico que le dio acceso a luz eléctrica por primera vez en la historia a más de 700 personas de Cirí Grande, además desde El Cacao, Capira, se dio inicio al programa DIGNIDAD 4 para personas con discapacidad, de los corregimientos más vulnerables del país, y finalmente se sancionó la Ley 171, que permite la protección integral, la atención a la primera infancia y el desarrollo infantil temprano.

Con la incorporación a TikTok, Cortizo busca contar anécdotas que vive un Presidente de la República del campo, cuya oficina preferida es tierra adentro, como él lo indica.

Según Sensor Tower, Hootsuite Global Report 2020, en Panamá 2.40 millones de habitantes utilizan redes sociales, lo que representa un 56% de la población panameña.