Alcaldía realizará ‘Festival Internacional Navideño 2025’

La Alcaldía de Panamá anunció ayer el inicio del “Festival Internacional Navideño 2025 City of Stars”, evento que marca el calendario de actividades en el marco del desfile de la Navidad a realizarse el domingo 14 de diciembre.

En conferencia de prensa, la entidad reveló que el desfile se realizará bajo el lema “Ciudad de las Estrellas”, en Calle 50. Participarán más de 50 delegaciones públicas y privadas.

Mayer Mizrachi, alcalde capitalino, destacó que la celebración comenzará el 30 de noviembre, con el Encendido de la Navidad, en la Cinta Costera.

Luego se dará el Alumbrado Navideño de los Parques del distrito capital. Además, habrá presentaciones culturales y mucha oferta gastronómica.

En tanto, la alcaldía informó que llevará a cabo actividades festivas en los 26 corregimientos de la ciudad a lo largo de cinco fechas.

Adicionalmente, este año se implementará el concurso “Calles que Brillan”, que tiene como objetivo impulsar la creatividad y la unión vecinal mediante la decoración colectiva de calles, avenidas y barrios, destacando el espíritu festivo de cada comunidad.

Mizrachi aseguró que este año el evento tendrá un enfoque internacional, con coberturas desde Estados Unidos y otros países, con el objetivo de posicionar a Panamá como un destino navideño.

Sobre el costo, el alcalde señaló que será de $2.8 millones, que incluye iluminación, actividades y logística. Aclaró que el desfile contará con el patrocinio de empresas privadas.

Mencionó que cada empresa que participe en el desfile deberá realizar un aporte mínimo de $5,000 a una obra benéfica de su elección, la cual deberá ejecutar directamente.

Se estima que la iniciativa generará un impacto social superior a los $100,000, beneficiando a comunidades vulnerables del país.