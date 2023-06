Alerta: Panamá podría perder atractivo como ruta marítima

La paralización por casi dos días del puerto de contenedores de PSA o antigua terminal de Rodman, debido a una huelga impulsada por un grupo minoritario de trabajadores, encendió las alarmas locales e internacionales. Incluso navieras como MSC señalaron que se trata de una agenda de pocos trabajadores y grupos externos que solo buscan crear caos.

LEE TAMBIÉN: ANTAI: Más 1,000 funcionarios no han presentado declaración jurada

Publicidad

La Cámara Marítima de Panamá advirtió que se trató de un hecho grave para el sector logístico y portuario que junto a otras situaciones que afectaron al sector logístico, podrían llevar a que el mercado internacional vea a otros destinos y rutas como más viables y atractivas.

El gremio advirtió que esto ocasionaría una potencial pérdida de empleos, con la consecuente reducción en la generación de divisas y riquezas para Panamá.

"Cualquier interrupción arbitraria y antirreglamentaria que tenga como resultado la ralentización o la paralización de la cadena logística nacional, causando daños irreparables a la reputación de Panamá como Hub Logístico al desmejorar y socavar la competitividad del país", recalcó la Cámara Marítima de Panamá a través de un comunicado firmado por su junta directiva.

Señaló que ciertas prácticas que tienen como resultado interrupciones en la cadena logística nacional, se han convertido en práctica común y en una costumbre autodestructiva para este país, de la cual responsabilizamos en su totalidad a la falta de voluntad por parte de autoridades carentes de esfuerzos en hacer cumplir la ley, con una notable falta de comprensión de las realidades del sector y su impacto en la economía nacional.

La Cámara Marítima calificó de imperativo destacar el deber de proteger la cadena logística de Panamá, con miras a que continúe siendo un pilar fundamental en la economía nacional y que redunde en el bienestar general de la población.



"Exhortamos al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a que con urgencia promueva el arbitraje necesario para detener el paro laboral en PSA, instalación portuaria que brinda un servicio de carácter público. De igual modo, urgimos a la Autoridad Marítima de Panamá a procurar se salvaguarden los intereses del sector marítimo de nuestro país, según lo establece el Decreto Ley No. 7 del 10 de febrero de 1998, ya que las interrupciones antes mencionadas generan graves detrimentos para todos los panameños", rogó la Cámara Marítima de Panamá.

Lo cierto es que el arbitraje debería haberse declarado desde un inicio, al finalizarse el periodo de negociación, y no al segundo día de paralizado el puerto y ya habiéndose finalizado la votación que resulto en la mayoría de los trabajadores no apoyando la huelga. Es decir, ya habiéndose finalizado la votación y conteo correspondiente que determina si la huelga procede, o no, y no obteniendo mayoría para apoyarla, lo cual finaliza de lleno el proceso, se declara luego el arbitraje 24 horas luego de finalizada la votación. ¿Por qué, entonces, no se llamó a arbitraje desde un inicio y se evita cerrar el empleo, afectar a los transportistas y al comercio y a los trabajadores, ya que dejan de percibir salarios por los días en que la empresa se mantiene cerrada?

El Consejo Empresarial Logístico (COEL) también advirtió de las consecuencias negativas de haber paralizado las operaciones del puerto de PSA. "Es nuestro deber enfatizar que medidas como esta, exponen a nuestro hub logístico a graves afectaciones económicas y reputacionales, perjudicando a todo el país, ya que se interrumpe el flujo natural de la cadena de abastecimiento, flujo de vital importancia para el sector productivo, especialmente para transportistas, importadores y exportadores", manifestó el COEL en un comunicado.

"Reiteramos nuestro llamado a las autoridades del Gobierno Nacional a usar las medidas estipuladas en nuestras leyes para instaurar rápidamente vías de diálogo con los trabajadores inconformes, con el objetivo de mantener operativos los activos logísticos y asegurar el derecho de libre tránsito en nuestras vías de comunicación", sentenció el comunicado del COEL.

Raffaele Porzio ,vicepresidente de una de las navieras más importantes del mundo, MSC, también se pronunció por la paralización de este puerto panameño y solicitó el apoyo de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) "para que estas situaciones no generen paralizaciones y se tomen las medidas correspondientes para solventar por otros medios estos temas sin afectar las actividades logísticas".

Porzio indicó que la actividad portuaria no puede detenerse en ningún momento, menos cuando se trata de un interés de muy pocas personas que solo buscan crear caos.

"Si Panamá pretende ser un Hub Logístico que atraiga el comercio internacional y la inversión, debe aplicar las normas de servicios públicos a los puertos y garantizar la seguridad jurídica a las empresas", recalcó el vicepresidente de MSC.

Contenido Premium: 0