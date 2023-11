Alianza Pueblo Unido pide sesión extraordinaria para derogar ley 406

La Alianza Pueblo Unido por la Vida presentará hoy ante Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional un anteproyecto para derogar la Ley 406 del contrato entre el Estado y Minera Panamá.

En conferencia de prensa, la dirigencia del colectivo popular también anunció que mañana realizarán otra marcha a la Presidencia de la República para entregarle al mandatario Laurentino Cortizo una copia de esa propuesta para que convoque sesiones legislativas extraordinarias con tales propósitos.

Publicidad

La marcha partirá a las 4:00 p.m. desde el parque Porras hacia la Presidencia.

En la rueda de prensa, el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez reiteró que en tres días se puede recuperar la normalidad en el país con los tres debates al proyecto derogatorio de la ley 406, su sanción y promulgación.

No vamos a esperar a una Corte Suprema de Justicia y a 9 magistrados, que antes no fueron ni capaces de hacer cumplir el anterior fallo de inconstitucionalidad y que ahora no sabemos cómo van a fallar, expresó Méndez.

En la conferencia se denunció una "campaña de odio" de televisoras y algunos diarios.

Contenido Premium: 0