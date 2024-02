Allanamientos y datos por cobros chimbos de subsidios de arroz

Nuevos allanamientos para la incautación de datos relacionados con el escándalo al pago de las indemnizaciones fraudulentas a productores de arroz, se realizaron la mañana de este viernes en diferentes partes de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, por funcionarios del Ministerio Público, según se conoció por parte de una fuente que pidió la total reserva de su identidad.

En recientes declaraciones a medios de comunicación social, el licenciado Fernando Simons, director nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se suma nuevos elementos indicando un faltante de más de 3 millones de quintales de arroz en el inventario nacional .

Esto hace presumir de otros hallazgos que no han sido reveladas por las autoridades para no entorpecer las investigaciones, sin embargo, de manera extraoficial los nuevos elementos pudieran encontrar a más personas sospechosas en la que incluso no se descarta personas conocidas en Santiago que pudieran estar relacionadas al desfalco millonario , pero que todo se destapó tras las denuncias que hizo un productor y el propio Ministro del MIDA, Augusto Valderrama.

Se espera que esta tarde haya audiencia de legalización de los allanamientos y la incautación de los datos y se incluya nuevas personas a la larga lista de los sospechosos al desfalco millonario al erario nacional, cuya cuantía aún no ha sido revelada por las autoridades que investigan este escándalo de las indemnizaciones pagadas de manera fraudulenta a productores y otros que ni siquiera lo son.

Este medio logró conocer además que entre otros de los elementos encontrados es que se sospecha que a personas fallecidas también se les haya girado fuertes sumas de dinero en cheques del Estado.

Por su parte el abogado del MIDA, Fernando Simons, dijo que no es de su competencia informar si difuntos hayan sido beneficiados con pagos de las indemnizaciones del arroz, tampoco informó si hay políticos involucrados en este escándalo donde el inventario refleja un faltante de 3 millones de quintales del grano arroz.

