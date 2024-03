Ameglio le tira fuerte a Gaby por culpa de la leche

El excandidato presidencial Marco Ameglio se mofó de las expresiones del candidato perredista José Gabriel Carrizo, quien dijo en el debate del sector agropecuario que hay vacas que dan litros de leche grado C.

¿Esa es una nueva raza?!… WTF!!?… He aquí lo que parece ser una nueva descerebrada definición de este impresentable, que no hace más que confirmarnos que es un intruso oportunista desubicado y entrometido en un campo para el que no tiene capacidad ni talento alguno!. expresó Ameglio.

Me pregunto -añadió Ameglio- si de la misma forma creerá que hay vacas que producen leche de fresa!!? Los grados de la leche lo determinan las instalaciones y condiciones de la granja, no las vacas!

Para el excandidato, es triste y preocupante que semejantes “fichas” pretendan dirigir el rumbo del país. ¿Cuántas más desafortunadas manifestaciones le tenemos que escuchar!

