Ana Matilde pone al descubierto los planes de Planells y Movin

La exprocuradora Ana Matilde Gómez dejó expuesto al grupo MOVIN (Movimiento Independiente) y a su vocera Annette Planells, no solo como impulsores de campañas sucias contra otros candidatos, sino como una organización de donantes que ha abandonado a más de 15 candidatos independientes, al cortarles el financiamiento político súbitamente, sin ninguna explicación, y a solo dos meses de las elecciones de 2024.

Gómez, quien está corriendo nuevamente para diputada, reveló las maquinaciones de MOVIN y Planells en el programa Cuarto Poder, de Telemetro.

Relató que tanto ella como otros candidatos independientes recibieron una propuesta de Anette Planells, a quien identificó como "mediadora" y "enlace" de MOVIN, para facilitarles financiamiento para las elecciones.

"Ella era el enlace entre esos donantes que en teoría decían que querían una Asamblea decente, un proyecto que nos plantearon a los candidatos", relató Gómez. "Nos dijeron a los candidatos, les vamos a conseguir financiamiento. Ayudaron en la primera etapa, en la recolección de firmas, pero un día el coordinador de repente dijo: este proyecto se acabó".

Gómez -quien no identificó al coordinador de MOVIN- aclaró que ese día fue el pasado jueves. Desde entonces, Planells no ha aparecido.

"Ella no me ha dado la cara, no me ha llamado, no ha hablado conmigo, pero el coordinador lo dijo, que se acabó, no hay financiamiento para nadie", lamentó una disgustada Gómez.

Agregó que tampoco ha recibido información de Mariloli Humbert, a quien identificó como la persona de MOVIN que ayudaba a recaudar fondos para el financiamiento de los candidatos, y que llegó a conocer porque Planells se la presentó.

"Somos más de 15 candidatos que estamos ahora solos con el financiamiento del Tribunal Electoral, más lo que puedan conseguir en financiamiento privado".

"La verdad es que he quedado sorprendida. Eso me parece irresponsable", lamentó. "Me siento disgustada".

Otra revelación sobre MOVIN hecha por Ana Matilde es que mientras duró el proyecto, la organización les trajo a los candidatos a un asesor (que no identificó) para dirigir sus campañas, pero a base de agresivos ataques a sus rivales.

“Las pocas palabras que crucé con él, le dije al coordinador 'dígale a Anette Planells que este señor para mí no tiene ética'", reveló Ana Matilde Gómez. "No quiero volver a hablar con este señor".

Agregó que además de ella, sabe de otros candidatos independientes que también rechazaron la estrategia de este asesor.

Annette Planells es miembro de la directiva de MOVIN, directora del medio digital FOCO y presidenta de la junta directiva del diario La Prensa.

