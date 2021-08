ANEP condena escándalo de hisopados y exige minuciosa investigación

Panamá- La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), Ana Reyes, condenó y solicitó una investigación sobre el escándalo donde están implicados dos altos funcionarios del Ministerio de Salud, quienes aparecen en la Junta Directiva de la empresa encargada de realizar hisopados para viajar a islas del Pacífico.

LEE TAMBIÉN: Exceso de velocidad e ingesta de alcohol, infracciones más sancionadas

Publicidad

La líder de las enfermeras de Panamá cuestionó que este tipo de acciones afecta al resto de los funcionarios públicos debido a que crea desconfianza, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades a que lleguen hasta las últimas consecuencias.

"Este hecho ha marcado negativamente y ha afectado a los miles de funcionarios que estamos en la atención pública. Condenamos y esperamos que las autoridades, cada una, según lo que les compete, lleguen hasta las últimas consecuencias porque no queremos paños tibios, no queremos más miradas de lado, queremos que se cumpla con la justicia porque esto manda un terrible mensaje a nuestra población y más a nuestra juventud de que si llego a un puesto lo aprovecho para mi beneficio personal, esto no puede ser”, aseguró Reyes.

“Instamos a las autoridades, que si antes no lo hicieron, que hagan ahora un alto y hagan una revisión completa de todo lo que ha sido la gestión, no solamente desde la pandemia, la vacunación y las distintas otras acciones como estas, porque hoy salió a relucir esta situación, pero ¿qué hay de los otros centros que hacen hisopados?, ¿están en regla?, ¿están en ley? ¿hay conflictos de intereses?, nosotros pedimos que se investigue”, expresó.

La presidenta de ANEP instó a los funcionarios que ejercen sus funciones de manera honesta a que lo sigan haciendo y que no incurran en este tipo de malas prácticas.