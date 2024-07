Apagón tecnológico mundial no jodió mucho a Panamá

En Panamá, la falla masiva de los sistemas informáticos basados en la plataforma Microsoft 365 tuvo poca incidencia y afectó mayormente el proceso de facturación de pasajeros en el Aeropuerto de Tocumen, no así a la banca, ni las operaciones del Canal de Panamá.

La Autoridad de Aeronáutica Civil informó que el sistema de navegación aérea de Panamá no utiliza la plataforma Microsoft 365, por lo que la afectación del problema informático a nivel mundial solo tiene impacto en los sistemas de registro de las aerolíneas.

Las instituciones públicas de Panamá no registran mayores incidencias, señaló la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

El fallo sufrido en los sistemas de Microsoft a raíz de la actualización de un componente de ciberseguridad de la empresa Crowdstrike causó leves afectaciones en el Aeropuerto; sin embargo, pasadas las 7:30 a.m., los sistemas informáticos ya se habían recuperado.

Los procedimientos de chequeo de pasajeros en la terminal aérea, que debido al fallo se realizaban de forma manual, volvieron luego a su normalidad.

Copa Airlines y otras compañías que operan en Panamá están restableciendo el servicio a través de otras alternativas.

Copa pidió a los pasajeros que lleguen al menos 4 horas antes al aeropuerto porque los tiempos de registro se están alargando ya que se deben hacer algunos procesos manuales.

Por su parte, la banca panameña no ha reportado inconvenientes mayores que afecten a sus clientes, anunció la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

Las operaciones del Canal de Panamá tampoco se vieron comprometidas por el apagón tecnológico mundial y sus servicios operaron con normalidad.

