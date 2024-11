¡Aprieten! que viene otra tormenta

Frente a una alerta roja en las provincias de Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé, ante la posibilidad de una nueva tormenta tropical, el mandatario José Raúl Mulino convocó para hoy un Gabinete extraordinario ante el deterioro de las condiciones meteorológicas que afectan al país.

Para el resto del país se mantiene alerta amarilla con excepción de Panamá Oeste y Colón que se mantienen en verde.

La agenda del Gabinete se centrará en evaluar los daños ocasionados por las inclemencias del tiempo en distintas regiones y la realidad climatológica.

Ayer un tramo de la vía Interamericana, a la altura de Bella Vista de Tolé, colapsó por lo que se habilitó un paso temporal.

En Veraguas se han registrado cerca de 99 deslizamientos de tierra, principalmente en Soná y Las Palmas. En Chiriquí, son al menos 25.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitió aviso por el Potencial de Ciclón Tropical N° 19 con posibilidad de fortalecerse a Tormenta Tropical para los próximos 1 a 2 días al Norte de la frontera entre Honduras y Nicaragua.

Este fortalecimiento provocará que en Panamá se incrementen los vientos del Sur y los eventos de lluvias en Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí, Bocas del Toro y sectores de la Península de Azuero y de Coclé, aumentando, nuevamente, la ocurrencia de inundaciones, derrumbes, crecidas repentinas y lluvias que pueden coincidir con las mareas altas máximas del mes en el litoral Pacífico.

En tanto, ayer personal de Sinaproc ubicó el cadáver de Sebastián Villagra, de 35 años, quien fue arrastrado por la violenta crecida del río Cricamola en el sector de Mutarí, en la Comarca Ngäbe-Buglé. Esta sería la novena víctima por inmersión desde que iniciaron las lluvias desde inicios de mes.

