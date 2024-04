Archivan 7 denuncias contra el presidente y magistrada López

Panamá- La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados archivó siete querellas presentadas en contra del presidente, Laurentino Cortizo y la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López.

Las denuncias archivadas estaban relacionadas con el contrato minero, — aprobado y sancionado en 2023—, según detalló el diputado Raúl Pineda, presidente de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

Explicó en el caso del mandatario Cortizo, no se pueden estar abriendo expedientes por el solo hecho de que se sancionó o no una ley, ya que se trata de una labor constitucional y que en el caso de la presidenta de la Corte, tampoco se encontraron causales.

También indicó que la próxima semana serán analizadas las últimas querellas presentadas contra funcionarios y magistrados de la CSJ, con lo cual la Comisión culminaría con el proceso de estudio, y archivo o apertura de las denuncias interpuestas en esta instancia, con lo cual quedaría limpia de todas las carpetillas de denuncias presentadas durante el presente periodo legislativo.

