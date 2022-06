Arranca Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez 2022

Unos 600 competidores de Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Perú, Chile, Ghana, Japón, China, Colombia, Panamá, entre 24 países más, se inauguró el FIDE Word School Chess Championship 2022 (Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez 2022), en el Centro de Convenciones del Hotel Wydham, ubicado en Albrook Mall.

“Estamos muy contentos de que nuestro país, gracias a la Federación Nacional de Ajedrez, sea sede del Campeonato Mundial en el que tenemos aproximadamente 250 estudiantes de colegios oficiales y particulares quienes inician desde hoy, en edad escolar, a mostrar sus habilidades, sus competencias y poder demostrar todo lo que se aprende y se desarrolla a través del ajedrez”, destacó la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, quien estuvo en el acto inaugural.

La Federación Ajedrez de Panamá es la encargada de organizar este histórico evento que se lleva a cabo en el país, con el aval de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y es la primera vez que Panamá albergará un evento deportivo de este nivel.

El presidente de la Federación de Ajedrez de Panamá, José Carrillo Pujol, señaló que “ahora que hemos vuelto a lo presencial, como dice el presidente Internacional de Ajedrez, Arkady Dvorkovich, este es un impulso que se haya escogido a Panamá y que las personas hayan respondido de esta manera. Hay 37 países y cuatro continentes representados”.

El itinerario del evento, en el que participarán niños y niñas de entre 5 y 17 años, consta de un round por día para un total de 9 rondas y el 18 de junio se realizará la ceremonia de clausura. El programa con los horarios de cada ronda, se puede ver en la web oficial del evento wscc2022.org

“Es un torneo que he estado esperando con muchas ansias, es una demostración de lo que has aprendido a lo largo de tu carrera o de lo que has entrenado y tengo mucha emoción por participar y desarrollar. Mi prioridad es jugar un buen ajedrez”, afirmó Luis Emilio González, representante de Panamá.

En paralelo al campeonato mundial se llevarán a cabo distintas actividades relacionadas al ajedrez, como torneos y seminarios, con destacados speakers nacionales e internacionales, en que las personas podrán inscribirse y participar para conocer de cerca esta importante disciplina.

José Rodríguez, profesor del Primer Ciclo Los Valles, ubicado en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, manifestó que “esta es una excelente oportunidad para el país, trajimos cuatro estudiantes: dos de primaria y dos de premedia para la competencia. Además, nos preparamos por dos meses, realizamos actividades y también recibimos ayuda de nuestros patrocinadores”.

