Arzobispo insta al autoconfinamiento

El Arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa hizo un llamado a la ciudadanía al autoconfinamiento tras la situación que estamos viviendo en el país por el aumento de casos de Covid-19.

"Hay que asumir un autoconfinamiento para contribuir todos los ciudadanos panameños a la disminución del efecto contagioso y letal del coronavirus en nuestra nación", expresó Ulloa, durante su homilía dominical.

Publicidad

El prelado instó a que asumamos tomar las medidas de restricciones que nos permitan de manera consciente y con responsabilidad familiar y comunitaria,dar muestras de disciplina y solidaridad con un autoconfinamiento, así nos cuidamos cada uno y cuidamos a los demás.

El jefe de la Iglesia Católica aconseja que convirtamos ese tiempo, esa renuncia, ese quedarme en casa,en una entrega a Dios para el servicio de los demás.

"Estamos esperanzado que este sacrificio será más que recompensado, cuando logremos reducir los agresivos efectos del coronavirus a la vida humana, a la vida de todo ciudadano", indicó Ulloa.

Monseñor Ulloa destacó que ninguno de nosotros escapa de quedar atrapados en las garras de esta terrible pandemia, por lo que reitera una vez más que seamos vigilantes unos de otros con las mascarillas, el distanciamiento social,lavado las manos o colocandonos alcohol para evitar a toda costa contagios en los casos en que tengamos que salir de casa.

En cuanto a los templos también hizo el llamado a seguir tomando las medidas de bioseguridad, ya que la Iglesia Católica está comprometida en aportar en frenar la pandemia.

"No se trata de religión, partidos políticos, gobiernos, y oposición, este flagelo no hace distinción alguna, entre pobres, ricos, niños y jóvenes, adultos, todos estamos expuestos, todos debemos seguir las autoridades de salud, que es la fuente oficial de la información y de las medidas que debemos adoptar", manifestó Monseñor Ulloa.

También sostuvo que no podemos caer en una desobediencia, ya que hay peligro no sólo en nuestra vida sino en la de los demás, por lo que hizo un llamado especial a los sacerdotes, a los párrocos, a los responsables en la iglesia, de los equipos de salud e higiene de Covid-19, a seguir las medidas de bioseguridad en las celebraciones, ya que no pueden ser foco de contagio.

"Lo hemos hecho bien hasta ahora, pero ante el incremento de los casos seamos todavía más prudente y reforzamos las medidas que no están demás, hagámoslo por los panameños, y tengamos en nuestro corazón a todo el personal sanitario, nuestros equipos de salud no puede más", reiteró.