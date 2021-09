Atacan a la hija del pescador, pero callan ante un millonario

“¿Por qué el diario La Prensa no ha publicado nada del robo de subsidio del partido Cambio Democrático, porque es una lucha de clases? ¿Porque yo soy pobre y Rómulo Roux es rico? ¿De eso se trata?”, así respondió la diputada de Yanibel Abrego ante los cuestionamientos sobre una publicación que asegura que su primo además de cobrar salario como alcalde de Capira también cobra como chofer de la Asamblea Nacional.

La diputada aseguró que su primo que es alcalde de Capir; desde hace 12 años trabaja en la Asamblea Nacional, esa misma publicación la habían hecho el diario en el 2019, durante su campaña política.

“Esto no es nuevo, si es ilegal que las autoridades hagan su trabajo, pero no es el único alcalde del país que está nombrado en esta institución y otras instituciones del Estado y que son alcalde a la vez”, expresó Abrego.

A juicio de Abrego, esa publicación del diario La Prensa al no ser nueva, se trata de una persecución a la clase política y específicamente a “Yanibel Abrego”, que aspira a la presidencia del Partido Cambio Democrático y que ha tocado los intereses económicos de un grupo, “esta es una lucha de clases, esta no es otra cosa”, añadió.

“Yanibel Abrego, la pobre no puede aspirar porque es la hija del pescador, Rómulo Roux si puede aspirar”, señaló.

“La publicación dice que remodelé mi casa, yo vivo en mi humilde casa en Capira, yo no tengo mansión en Costa Del Este, yo no tengo mansión en el Valle, yo no tengo mansión en Buenaventura, yo no tengo caballos de miles de dólares”, pero eso no lo señala el Diario La Prensa, simplemente me atacan por yo ser la hija de un pescador y el ser un millonario de Costa Del Este”, agregó Yanibel Abrego.