Audio en redes habla de acoso laboral y presiones dentro del Inamu

Panamá- En redes sociales circula un audio, a través del cual la mujer que habla, que se supone es Nellys Herrera, directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), ahora Ministerio de la Mujer, revela por qué renunció a partir del próximo 15 de marzo y también sobre acoso laboral y presiones dentro de la institución por parte del vicepresidente José Gabriel 'Gaby' Carrizo, a través de Katya Heron, la secretaria general de la entidad.

En el audio se indica que Heron llamó al personal del Inamu e incluso mandó a buscar a la representante de asesoría Legal que estaba de vacaciones, para informarles que el que no está cuadrado con 'Gaby' Carrizo "va para afuera", igual que como le pasó a Nellys Herrera, que le pasaron su factura política por andar apoyando a la diputada Kayra Harding. La mujer explica que hacer lo que se supone hizo Heron, para lo cual la Ley no la faculta como secretaría general, eso es "acoso laboral".

Como se supone que la voz del audio es de Nellys Herrera, aclaró que a ella nadie la ha botado, porque renunció, lo cual le informó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, después de que ella tomó la decisión.

"Y decir que a mí me botaron por una factura política que le están pasando a Kayra Harding por no apoyar a 'Gaby' Carrizo. ¿Eso no es tratar de hacerle daño al presidente?", se pregunta, al tiempo que afirma que "eso no se hace.

Tras lo ocurrido en el Inamu, supuestamente orquestado por la secretaria general, la mujer del audio, afirma que es verdad que ayer jueves, 9 de marzo, mandó una circular pidiendole disculpas al personal, a la vez que volvió a catalogar todo lo ocurrido como acoso laboral.

Detalla que ella no es cómplice de ningún tipo de abuso y que este viernes ella arreglaría todo de forma legal y a través de menos, porque "estamos como estamos por tratar a la gente como caca y así no se le trata a la gente".

Alega que lo que está pasando en el Inamu ocurre por poner a gente que no tiene formación y a otros que parece que les regalaron los diplomas, "gente que da vergüenza decir que son nuestros compañeros", porque "eso que ella le está haciendo al personal no se hace", refiriéndose a Heron.

Asegura, que se va con la frente en alto, con la satisfacción del deber cumplido, "yo le serví a Dios y a la patria", pero que humillar a la gente, acosarlos, eso no se hace, "y que te lo hagan un poco de maleantes, eso si da vergüenza".

El pasado miércoles, 8 de marzo, Nellys Herrera, actual directora general del Instituto de la Mujer, previo a la entrega de la 'Medalla 8 de Marzo', y posterior a que el presidente Cortizo sancionara la Ley que crea el Ministerio de la Mujer, dijo que presentará su renuncia al cargo desde el próximo 15 de marzo.

