Panamá contabiliza hoy domingo 21 nuevas defunciones por Covid-19 para aumentar a 3,060 el acumulado de fallecidos mientras que se reportaron 1,276 casos positivos nuevos, para alcanzar la cifra de 164,729 desde que se detectó el primer caso en 9 de marzo.

A la fecha se aplicaron 8,698 pruebas, para un porcentaje de positividad de 14.7% y 143,616 pacientes recuperados. La letalidad bajó a 1.86 %.

Los casos activos suman 18,053. En aislamiento domiciliario se reportan 16,915 personas de los cuales 16,264 se encuentran en casa y 651 en hoteles. Los hospitalizados suman 1,138 y de ellos 987 se encuentran en sala y 151 en UCI.

En el mundo se registran 39,971,924 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 62,448,117 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,456,009 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.3%.

Piden ayuda a jóvenes

Por otro lado, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre giró instrucciones a las direcciones regionales de todo el país a reforzar las jornadas de trazabilidad y las acciones para la detección de los casos positivos.

Además de reterar la solicitud a la población a no bajar la guardia ante la llegada de la fiesta de fin de año y haga lo posible en el momento de hacer compras, no se generen aglomeraciones en las cuales aumenta el riesgo de transmitir el virus.

El ministro Sucre manifestó que la mejor manera de demostrar a nuestras madres el amor que sentimos por ella es hacer lo posible para no contagiarlas, guardar la distancia y de ser posible evitar visitarlas.

Insistió en que toca a la población joven seguir las normas de bioseguridad y los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud (MINSA) para evitar los contagios.

Hay que tener presente que las estadísticas revelan que los jóvenes son la mayoría de los casos, lamentablemente son los adultos mayores los que padecen de manera más severa y los que fallecen.

Una vez más se reitera que la burbuja del hogar la conforman las personas que residen bajo el mismo techo.