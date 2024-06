Autor panameño publica el libro "Conversaciones con las tortugas"

La publicación de "Conversations with the Turtles, On the Ideological Conundrums of Our Times" (“Conversaciones con las tortugas. Sobre los dilemas ideológicos de nuestros tiempos”), una obra del arquitecto, urbanista y antropólogo panameño Nilson Ariel Espino, se convirtió en la primera obra que un autor de Panamá publica bajo el prestigioso sello editorial de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Nilson Ariel Espino, con una formación académica en arquitectura, planificación urbana y antropología, fusiona su experiencia profesional y su compromiso académico en "Conversations with the Turtles".

"Conversations with the Turtles" explora la polarización ideológica contemporánea desde una perspectiva cultural y antropológica.

Espino argumenta que las actuales polarizaciones ideológicas surgen de las contradicciones inherentes a la modernidad y sus obsesiones, utilizando la cultura como una dimensión fundamental para desmantelar las dicotomías típicas, como izquierda versus derecha o conservadurismo versus progresismo.

El libro revela cómo estos lados opuestos son posiciones interdependientes que luchan con paradojas culturales que no pueden abordar adecuadamente.

En un mundo dividido por marcadas desigualdades sociales y respuestas psicológicas que agravan la polarización, Espino propone que la estabilidad social es posible si se abordan las contradicciones de nuestra era moderna.

La obra, que está disponible desde hoy en Amazon.com, ha sido escrita con claridad y entusiasmo por el autor.

