Autoridades investigan maltrato de estudiantes en colegio de Gualaca

Panamá- Una denuncia penal por maltrato al menor interpuso ante la Fiscalía de Familia, en David, la señora Yuly Quiroz, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, del Colegio Jesús María Pla, ubicado en Gualaca, Chiriquí.

Según detalló la alta representante de los padres de familia del Pla, la Fiscalía de Familia abrió expediente e inicio a la investigación, por supuestos malos tratos cometidos en contra de varios estudiantes que presentan condiciones de salud especial, por la profesora Quitzaliris Urriola, quien dicta la cátedra de Educación Física en el plantel.

Quiroz, detalló que luego de que le fue tomada su declaración en la Fiscalía, el funcionario que la atendió le manifestó su complacencia, porque se atrevió a denunciar el maltrato del que están siendo objeto los estudiantes del Colegio Jesús María Pla.

Este caso guarda relación con el abuso, según denunció Quiroz, comete la profesora de Educación Física, contra varios estudiantes que por orden médica no pueden hacer esfuerzos y ella los obliga a correr u otro tipo de actividades que no les son permitidas a ellos, debido a su condición de salud.

La representante de los padres de familia de este colegio de Gualaca, también interpuso denuncias contra Urriola, la directora encargada del plantel, Niurka Quintero y Raquel Castillo, directora Regional del Ministerio de Educación (Meduca), ante la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y la Defensoría del Pueblo, solicitando que todas sean destituidas.

A la fecha, Quiroz se encuentra a la espera de que estas autoridades formalicen sus denuncias, pese a que este martes la directora regional del Meduca se pronunció, asegurado que la entidad se encuentra investigando el caso.

Este lunes, las madres de familia de varios estudiantes del Pla, cuyos hijos fueron afectados por los supuestos malos tratos de la profesora de Educación Física, se quedaron esperando a la Regional del Meduca, quien el viernes se había comprometido a hablar con los involucrados en este caso en el plantel.

Como la Regional no apareció, la directora encargada del Pla y la docente denunciada, fueron quienes atendieron a las madres de familia, pero luego de una acalorada reunión no llegaron a ningún acuerdo, pues las madres de familia no accedieron a que sus hijos terminaran el año escolar por módulos ni que a estas alturas del año es que se pretendiera adecuarlos debido a sus condiciones especiales de salud.

Quiroz, quien no participó de dicha reunión a solicitud de las docentes Quintero y Urriola, cuestionó por qué pretenden tomar medidas después de tantos meses, "ahora que se está terminando el año escolar", y que no hay mucho que hacer.

Antes de tomar alguna otra acción, Quiroz esperará los resultados de las investigaciones del caso que adelantan la Defensoría, Senadis y Senniaf, porque lo que respecta a la Fiscalía de Familia, se les informó que las madres de familia deben acudir acompañadas de sus hijos -afectados- para declarar.

