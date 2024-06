Benicio: 'No vamos a apoyar candidatos de libre postulación'

El diputado Benicio Robinson señaló que la bancada del PRD no apoyará a ningún diputado de libre postulación a la presidencia de la Asamblea Nacional.

“Hemos dicho que, si vamos a apoyar, apoyamos a un candidato de partido político, no vamos a apoyar candidatos de libre postulación, solo se representan ellos y no a la mayoría”, sentenció el diputado de Bocas del Toro y presidente del PRD.

En tanto, dijo desconocer la coalición “Vamos” como una figura partidista.

Al ser preguntado sobre qué debería tener ese candidato que apoyaría su bancada dijo: “no hay un candidato del partido que nos llena, nosotros iríamos con candidato propio”.

Destacó que las instrucciones del partido es conversar con la bancada de Realizando Metas (RM).

Por su parte, Raúl Pineda, también diputado del PRD, reiteró lo dicho por Robinson, señaló que su partido apoyará al candidato presidencial que postule RM, ya que el presidente electo, José Raúl Mulino, debe iniciar su gobierno con candidatos de su partido, así como lo hizo Laurentino Cortizo.

“El PRD ya tiene una decisión tomada, nosotros vamos a apoyar el candidato que escoja la alianza de gobierno para la gobernabilidad... Vamos a ser una posición constructiva”, sentenció Pineda.

Responde a las acusaciones de Juan Diego Vásquez

Al ser preguntado sobre Juan Diego Vásquez señaló: “Es un joven muy talentoso para decir la verdad y la mentira. En este caso una vez más muestra su mentira porque él estuvo cuando se aprobó la ley general del presupuesto de la nación, en donde hay un artículo que señala que durante los primeros 15 días no se labora…Él sabía bien que estamos en sesión y que la comisión estaba en remodelación”.

Añadió: “Y una comisión moviendo baldosas, nadie puede sesionar, no es serio, él va a tener que aprender después del día primero, cuando no sea diputado, le doy ese velo de luto, que va a tener por cinco años… Y nosotros que Dios nos ha bendecido para estar en la Asamblea, por algo estamos, y por algo él no está”.

Recordemos que, Vásquez expuso supuestos "manejos oscuros" en los dineros del Estado, acusando a Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto, de realizar maniobras que ponen en riesgo la transparencia en la Asamblea Nacional, al ocultar información sobre traslados de partida, que se siguen realizando a pocos días de la toma de posesión.

