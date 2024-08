Bestseller ‘Y Si No Hay Mañana’ debuta en la Feria del Libro

"Y si no hay mañana", un manual con testimonios, relatos de experiencias cercanas a la muerte y ejercicios prácticos para valorar el ahora, libro que llegó a ser "best seller" en su lanzamiento en Amazon.com, Amazon México y España, debuta en Panamá en la Feria Internacional del Libro, en Atlapa, este fin de semana.

El libro de la autoría de la periodista Martha Vanessa Concepción, llega a Panamá en su versión impresa mañana sábado 17 y el domingo 18 de agosto, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. en el 'stand' del Ministerio de Cultura, donde la periodista podrá compartir con los lectores y dedicar la obra.

La intención es poder llevar de forma sencilla al lector a través de cortos capítulos por los senderos recorridos para que reflexione sobre qué haría si le quedara poco tiempo y si no hubiera un mañana, explica Martha Vanessa.



"Muchos han querido devolver el tiempo para poder decirle a ese ser querido que ya no está, lo mucho que lo amaban. 'Y si no hay mañana' llama a la reflexión, es un manual para vivir de manera más plena en el presente, porque tendemos a dejar todo para después. Muchos decimos que nos dedicaremos a ser felices después de casarnos, después de tener hijos, después que esos hijos crezcan, después de comprar una casa, cuando seamos abuelos y cuando nos damos cuenta, se nos fue la vida y no dedicamos tiempo a vivir con plenitud", dijo la autora.

"Y Si No Hay Mañana" es un manual con herramientas y consejos para lograr vivir plenamente en el presente y cómo esto puede reducir el estrés, mejorar la salud, llevar a una mayor felicidad, calidad de vida y satisfacción.

Es un recordatorio de que debemos vivir cada día con intencionalidad, rescatar la maravilla que puede lograr, por ejemplo, un simple abrazo o un gesto y también es un acompañamiento o autoayuda para superar ese dolor o aflicción ante cualquier duelo o pérdida.

Esta obra busca resaltar que muchas veces los sacrificios laborales, el tiempo que se pasa en redes sociales, el constante bombardeo de notificaciones de dispositivos electrónicos, a la larga no compensan el tiempo de calidad que debemos tener nosotros con los que nos importan. Es ideal para los que están consumidos por el estrés, para los que buscan mitigar un dolor, recuperarse de un duelo, los que deben tomar una decisión importante o poner en orden su vida.

