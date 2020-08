Buscan acabar con el negociado de taxis

Pese a que la junta directiva de la Comisión de Transporte del periodo anterior no prohijara el proyecto de ley que busca terminar con la explotación y negociados en el sistema de transporte selectivo, la diputada Mayín Correa, lo presentó nuevamente en la Asamblea Nacional.

Correa dijo tener la esperanza que la nueva directiva de la Comisión sí le de su voto a favor y se termine con los abusos que se dan contra los humildes conductores de taxis.

"En Panamá hay un grupo de panameños que verdaderamente son explotados, por eso, desde un principio cuando llegue a esta Asamblea, me comunique con los grupos explotados que son los conductores de taxis, y juntos preparamos un proyecto de ley que hiciera justicia con ellos para que no sigan muriendo de tanto trabajo y tan mala vida que es tener que estar detrás de un timón horas y horas, para ver si llevan algo a la casa para comer", explicó la diputada Correa.

"Presente este proyecto que estuvo en la Comisión de Transporte, y fue consultado a nivel nacional, se nombró una subcomisión de estudio, se llamaron a las autoridades y a todas las partes afectadas, del gobierno y privadas, sindicatos, piqueras, finalmente no fue prohijado", expresó y añadió no fue prohijado "porque a esa Comisión van los que tienen intereses particulares en el transporte".

"Con este proyecto estamos modificando todas las leyes que explotan al trabajador del transporte selectivo, la estoy presentando nuevamente, porque la Comisión cambio de miembros, y espero que esta vez los que estén en esta Comisión miren el trabajo que hacemos aquí con más caridad, con más solidaridad con los que menos tienen, con los explotados, con los que hacen que otros se hagan ricos, a costillas del sudor de ellos y de su salud", detalló y dijo "tengo fe que la nueva Comisión de Transporte y Comunicaciones va a mirar este proyecto desde otro punto de vista más humano y más solidario".