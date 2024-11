Calculadora digital: ¿Cómo cambiaría jubilación con nuevas reformas?

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, ofreció detalles sobre la nueva calculadora de pensiones, una herramienta desarrollada para permitir a los panameños conocer cómo se vería su pensión bajo el nuevo régimen propuesto por el gobierno.

Mon destacó que la calculadora digital, dirección de ingreso: https://calculatupension.css.gob.pa/index.php, tiene como objetivo brindar a los asegurados una comparación clara entre las estimaciones de pensión bajo la ley actual y el modelo que se contempla en las reformas.

"Lo que buscamos con esta calculadora es que los panameños puedan visualizar, de manera fácil y transparente, cómo cambiaría el monto de su pensión si la propuesta de reforma se aprueba. Es una forma de que cada persona vea de manera personalizada cuál sería su pensión bajo el nuevo régimen comparado con lo que recibiría con la legislación vigente", explicó Mon.

¿Cómo funciona la calculadora?

La herramienta permite realizar una estimación comparativa entre dos escenarios. La primera estimación se basa en los montos que la ley actual proyecta para cada afiliado, mientras que la segunda presenta lo que se proyecta bajo el nuevo régimen que plantea el gobierno.

Sin embargo, Mon aclaró que la calculadora no utiliza los datos exactos de cada cuenta individual, sino que funciona bajo estimaciones basadas en el salario actual del afiliado y las tasas de crecimiento salarial previstas para el futuro.

"Este modelo no toma los datos personales específicos de cada cuenta, pero sí calcula las proyecciones en función del salario actual y un porcentaje estimado de crecimiento salarial, lo cual nos permite dar una aproximación bastante confiable de lo que cada asegurado podría esperar", indicó el director de la CSS.

¿A quién está dirigida?

Mon también mencionó que esta herramienta está dirigida principalmente a aquellos asegurados que tienen más de siete años de cotización y que aún no han alcanzado la edad para jubilarse.

"Para quienes tienen menos de siete años cotizando, no hay cambios sustanciales en cuanto a la estimación de pensión, por lo que la comparación no aplica. Sin embargo, para los que tienen más de siete años de aportes y se encuentran a menos de siete años de su jubilación, la calculadora les permitirá ver una estimación clara de los impactos que la reforma tendría en su pensión", explicó.

Una reforma necesaria para la sostenibilidad del sistema

Dino Mon subrayó que la calculadora es una herramienta fundamental en el proceso de transparencia y educación para los asegurados, en el marco de la reforma al sistema de pensiones que actualmente está siendo discutida.

Es fundamental que los ciudadanos entiendan cómo esta reforma afectará sus pensiones a largo plazo. La Caja de Seguro Social está comprometida en ofrecer toda la información necesaria para que los panameños tomen decisiones informadas", concluyó Mon.

