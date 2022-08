Cámara: Ingresos no cubren gastos del gobierno

La Cámara de Comercio de Panamá alertó que un simple análisis de las finanzas del Estado refleja una preocupante realidad: los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, por ende, se recurre a la deuda; es decir, la manta no nos cubre los pies y no tenemos como arroparnos enteros.

Los comerciantes señalan que actualmente, hay 59 mil empleados menos en el sector privado menos y 247 mil informales más que en el año 2012, pero la planilla estatal la componen 257 mil funcionarios: 5 mil más que en el 2021, mientras que el Vale Digital lo reciben más de 330 mil personas.

Además explican que las personas ocupadas de manera informal no contribuyen en la misma forma, pero si hacen uso de los bienes del Estado creando un importante desbalance en la economía nacional; los números pintan una complicada situación laboral que tiene un impacto directo sobre la situación del país.

Urge la creación de plazas de empleos en el sector privado y la promoción del emprendimiento formal, señala la Cámara.

