Canal lamenta accidente en Baltimore y descarta impacto en operación

El Canal de Panamá lamentó este martes el accidente del portacontenedores Dali contra un puente en Baltimore, Estados Unidos, que dejó al menos seis desapariciones, a la vez que descartó que ese suceso tenga un "impacto significativo en la operación rutinaria" de la vía interoceánica.

"Desde el Canal de Panamá lamentamos la pérdida de vidas humanas como resultado del accidente ocurrido en Baltimore, Estados Unidos. Si bien afecta la cadena de suministro de carga contenerizada y otras mercaderías, lo sucedido no tiene impacto significativo en la operación rutinaria del Canal de Panamá", dijo la administración del Canal en un breve mensaje enviado a la prensa.

"Se prevé que las acciones de los navieros ante esta situación será la de reasignar la carga contenerizada del puerto de Baltimore, hacia otros puertos de la costa este de los Estados Unidos (Norfolk, Nueva York/Nueva Jersey). Nos mantenemos evaluando la situación en estrecho contacto con nuestros clientes", agrega la nota.

La madrugada de este martes, el carguero Dali chocó contra el puente Francis Scott Key de Baltimore, provocando que ese paso, levantado en 1977 y por el que cruzan unos 35.000 vehículos al día, se derrumbara casi al completo.

La alerta dada por el propio buque permitió que se frenara la entrada de vehículos a la zona y se salvaran así vidas, pero sobre el lugar había trabajadores que estaban reparando el asfalto: dos resultaron heridos, uno de ellos grave, y otros seis siguen desaparecidos.

Según los primeros indicios, el carguero habría perdido propulsión, un problema que aparentemente ya arrastraba, pues una inspección del pasado junio en el puerto chileno de San Antonio encontró problemas en la "propulsión y la maquinaria auxiliar" del portacontenedores con bandera de Singapur.

Incluso el Dali, que tiene una capacidad de carga bruta de 95.000 toneladas y 300 metros de eslora, impactó en 2016 contra el muelle en el puerto de Amberes (Bélgica), según datos de Vessel Finder.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó hoy reconstruir ese puente, el mayor del estado de Maryland con una longitud de 2.632 metros y que saltó a la fama en el pasado como escenario de la serie policíaca "The Wire". También pidió reabrir el puerto, ahora bloqueado, tan pronto como sea posible.

El Canal de Panamá conecta 180 rutas marítimas que llegan a 1.920 puertos en 170 países, y por él pasa alrededor del 3 % de comercio mundial.

Las principales rutas que atiende el Canal de Panamá son la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.

Estados Unidos es el principal usuario del canal interoceánico, que el país norteamericano construyó y además administró entre 1914 y el 31 de diciembre de 1999, cuando lo transfirió al Estado panameño.EFE

