Candidato de EEUU propone cerrar Tapón del Darién

El gobernador de Florida y candidato presidencial de EEUU, Ron DeSantis, anunció su “Misión: detener la invasión ”, la propuesta de su campaña para reducir el flujo de fentanilo y frenar la migración a través de la frontera entre Estados Unidos y México, destaca la publicación Just Security.

El plan de DeSantis para frenar la migración también genera preocupaciones sobre los poderes de guerra, con respecto a la participación de Estados Unidos en Panamá y Colombia.

En “Misión: detener la invasión”, DeSantis promete “cerrar” el Tapón del Darién , la ruta que los migrantes y solicitantes de asilo sudamericanos deben cruzar en ruta hacia la frontera entre Estados Unidos y México.

Se sabe que múltiples grupos armados y combatientes de la Guerra Civil Colombiana, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), operan en el Darién . El Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra ninguno de estos grupos.

Según un miembro del personal del Congreso, el Departamento de Defensa ha desplegado personal para brindar capacitación en apoyo de la “Operación Escudo” de Panamá y la “Operación Darién” de Colombia, esfuerzos de las fuerzas de seguridad nacional de esos países para frenar la actividad de los grupos armados, en particular el contrabando de personas.

Este despliegue continuo es preocupante y justifica una mayor transparencia pública y del Congreso por parte de la administración Biden. Incluso cuando las fuerzas estadounidenses se despliegan para entrenar y asesorar a los socios, en lugar de realizar operaciones de combate, pueden terminar en hostilidades si están estacionadas en lugares donde es probable que ellos o sus socios sean atacados.

A pesar del riesgo de hostilidades no autorizadas, parece que DeSantis quiere duplicar el despliegue de la administración Biden. “Misión: Detener la Invasión” propone cerrar el Tapón del Darién, con el objetivo explícito de detener a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Esto va más allá del alcance actual de los esfuerzos respaldados por Estados Unidos en el Darién, que, según se informa , no aspiran a un cierre total de la frontera y no tienen como objetivo a los migrantes o solicitantes de asilo, a diferencia de las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico de personas.

