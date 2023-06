Candidatos que fueron a primarias deben reportar ingresos y gastos

El Tribunal Electoral anunció a los precandidatos de los partidos políticos que han celebrado sus elecciones primarias, que deben presentar un informe de ingresos y gastos del financiamiento privado.

El informe sobre los proclamados debe entregarse en un plazo de 15 días calendario y otro informe de los no proclamados deberá entregarse en 60 días calendario.

Dichos informes se deben entregar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político (Diffpol) de la sede principal del Tribunal Electoral en el corregimiento de Ancón, y en las oficinas regionales y las oficinas distritales de la Dirección Nacional de Organización Electoral, ubicadas en toda la geografía nacional.

El artículo 240 del Código Electoral (CE) establece que el precandidato que no entregue el informe en el plazo indicado, no se le entregarán las credenciales y se les concederá un plazo adicional hasta el 1 de septiembre 2023 (año anterior a la elección general). De no cumplir en este plazo, se entenderá que renuncia a la proclamación y el partido procederá a reemplazarlo en octubre, de conformidad con lo que establece el artículo 359 del Código Electoral (CE).

