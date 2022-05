Candidatos a secretarias de RM inconformes con resultado de elección

Panamá- Los candidatos a la Secretaría Nacional de las Mujeres y a la Secretaría Nacional de la Juventud del partido Realizando Metas (RM), Marielea Jiménez y Oliver Dawkins, respectivamente, emitieron este lunes un comunicado dirigido a la menbresía del colectivo y al pueblo panameño.

En el documento destacan que:

En representación de los integrantes y de los votantes que expresaron, mayoritariamente, su apoyo a las nóminas identificadas con el No.2 y el color azul en las elecciones para escoger la Secretaría Nacional de las Mujeres y de la Juventud, hacemos pública nuestra sorpresa e inconformidad tanto con el resultado emitido por la Junta Nacional de Escrutinio, como por la proclamación hecha por la Comisión Nacional de Elecciones, en favor de los integrantes de las nóminas identificadas con el No.1 y el color amarillo.



Ambas decisiones, expresadas a través de Resoluciones emitidas por la respectiva corporación electoral, desconocen la victoria alcanzada por las nóminas identificadas con el No. 2 y el color azul. Nuestro claro triunfo, quedó en evidencia, luego de una exhaustiva revisión de las actas y de la consideración de las inconsistencias e irregularidades que han reconocido ambas corporaciones electorales.



Sumado a lo anterior, está el hecho públicamente reconocido tanto por la Junta Nacional de Escrutinio, como por la Comisión Nacional de Elecciones, sobre las fallas en el Padrón Electoral suministrado por el Tribunal Electoral y su entrega formal a penas 3 días antes del día de la votación. Ambos hechos ocasionaron la imposibilidad de instalar al menos 33 mesas en todo el país y la no apertura de más de una veintena de las mesas que se habían anunciado estarían disponibles para del ejercicio de voto, impidiendo que más de 30,000 copartidarios ejercieran el derecho al voto; los integrantes de la Junta de Escrutinio y de la Comisión Nacional de Elecciones, efectuaron recorridos el día 24 de abril y constataron que miles de copartidarios (as) mujeres y jóvenes, acudieron a votar sin poder hacerlo.



Consideramos que tanto la Junta Nacional de Escrutinio, como la Comisión Nacional de Elecciones, han faltado a sus responsabilidades establecidas en el Reglamento de Elecciones vigente para este proceso, al emitir las Resoluciones que desconocen las irregularidades, inconsistencias existentes y la victoria de las nóminas identificadas con el No. 2 y el color azul y que favorecen a las nóminas amarillas identificadas con el No. 1 y el color amarillo.



Anunciamos que para hacer valer la voluntad de la membresía del partido y en defensa de nuestro claro triunfo, haremos uso de los recursos de impugnación que nos permite el reglamento de elecciones y las normas electorales.

Agradecemos a quienes nos dieron su voto de confianza para llevarnos al triunfo. Igualmente, les solicitamos mantener la calma. Es normal en toda contienda que se desordenen las emociones; pero es nuestro deber como líderes aportar nuestros esfuerzos para que las aguas vuelvan a su nivel; dentro del marco del respeto entre todos.



Estamos seguros y convencidos de que nuestros recursos de impugnación, harán que surja la verdad. Igualmente, estamos preparados, con el apoyo de la membresía del partido, para validar nuestro triunfo en las elecciones parciales que deben realizarse para culminar el proceso, sin ninguna duda, con la proclamación de los ganadores, basada en los votos que se emitan. La conveniencia y necesidad de estas elecciones parciales, ha sido reconocida tanto por la Junta de Escrutinio como por la Comisión Nacional de Elecciones del partido RM.

