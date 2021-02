Carles e Idalia enfrentados por caso Senniaf

El escándalo de los albergues administrados por Senniaf alcanza ahora a un exministro "varelista".

La exdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Panamá (Senniaf), Idalia Martínez, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, denunció que el diputado panameñista, Luis Ernesto Carles trató de convercerme para no solicitar investigación sobre irregularidades en albergues, durante administraciones pasadas.

Martínez, abogada de profesión, colgó textualmente en el siguiente mensaje: "ATENCIÓN PANAMÁ: Recibí llamada de DIPUTADO @LE_CarlesR tratando de convencerme que no solicite investigación. Le dije USTED sabía irregularidades que YO denunciaba y no hizo NADA, como JD, etc. Niños han sufrido, NO ME LLAME, espero lo juzguen, denunciaré su llamada y le cerré!"

En tanto, el diputado y exministro de Trabajo, Luis Carles, reaccionó ante la denuncia hecha por Martínez e inmediatamente posteó en su cuenta de Twitter: “Soy incapaz de llamar a alguien para amenazar. Con todo respeto llamé a la señora Martínez para entender por qué me menciona en sus redes sociales cuando sabe que no era yo quien asistía a las reuniones de la Junta Directiva. Lamento que ahora malinterprete mi llamada”.

El Ministerio Público abrió una investigación por denuncias presentadas por presuntos abusos sexuales y maltratados contra menores y adolescentes en unos 14 albergues administrados por Senniaf. La Asamblea Nacional presentó a la Procuraduría General de la Nación un informe de más 700 páginas como resultado de una investigación que revelan irregularidades en estos albergues.

