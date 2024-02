Carrillo: Anticipar interpretaciones electorales es inapropiado

Carlos Carrillo, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, dijo que primero hay que concluir con el proceso penal y después| abordar la parte electoral de su defendido.

Consideró que la Fiscalía General Electoral solo emite opinión, pero fue anticipado y extemporáneo por prematuro pronunciarse sobre situación jurídica de Ricardo Martinelli.

El jurista manifestó que "anticipar interpretaciones electorales en este momento es inapropiado".

Indicó que el Tribunal Electoral tiene que actuar basándose en los procedimientos, y en este momento no ha llegado nada oficialmente y hasta que no ejecutoríe la decisión de la sala de no admisión de la casación.

Adelantó que el equipo legal han presentado aclaraciones y advertencias de irregularidades sobre el proceso.

Carlos Carrillo, abogado del expresidente @rmartinelli, informa que han presentado aclaraciones y advertencias en el caso New Business. Destaca que el proceso penal aún continúa y se priorizará antes de abordar la parte electoral.

