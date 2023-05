Carrillo: New Business es un proceso meramente político

El abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, recalcó este martes que el proceso que se le sigue a su representado como parte del caso New Business es meramente político e inició en la Asamblea Nacional de Diputados.

Carrillo advirtió que mientras se siga judicializando la política, la justicia siempre quedará mal.

"Esto comenzó en la Asamblea. ¿Qué es la Asamblea? Un órgano político. Esto nació político", expuso Carrillo a su llegada a la Corte Suprema de Justicia.

Carrillo también fue enfático en recalcar que no se puede dudar de la convalecencia médica del expresidente, quien días atrás requirió una intervención quirúrgica.

El abogado explicó que debido a este proceso el exgobernante tampoco puede conectarse de manera virtual, debido a que se encuentra en reposo en el hospital.

Sus declaraciones se dan luego de que la jueza Baloisa Marquínez desconociera la incapacidad médica del expresidente.



"Entendemos las especulaciones que habrá. Como abogados exigimos que se aplique la ley. Si una juez tiene una consideración no voy a entrar en un debate público sino que va de conformidad al procedimiento y a los recursos correspondientes. Si uno no es médico no puede decir que una enfermedad fue repentina", agregó.

En esta línea recalcó que el Instituto de Medicina Legal tuvo que haber intervenido.

Carrillo actúa como abogado sustituto del licenciado Luis Eduardo Camacho, abogado principal, quien padece un cuadro de covid-19.

"Haremos parte hasta que el licenciado Camacho pueda incorporarse. El abogado Quiel era otro de los apoderados del cliente. Estoy asumiendo, junto con Alfredo Vallarino, dentro de las limitaciones para que se le garanticen sus derechos", comentó.

