Carrillo: 'New Business no es una carrera contra el reloj'

Carlos Carrillo, abogado sustituto del expresidente Ricardo Martinelli, recordó este miércoles que el juicio por el caso New Business no es una carrera contra el reloj, por lo que espera que no se impongan términos.

Carrillo agregó que hay muchos puntos por revelar en este caso relacionados con cómo se tramitaron algunos procedimientos de forma inadecuada.

"Esperamos que no se impongan aprehensiones o términos. Esto no es una carrera contra el calendario o reloj, es una carrera por la justicia", comentó a su llegada a la Corte Suprema de Justicia.



El letrado también aclaró que los recursos presentados no forman parte de estrategias dilatorias. Agregó que como abogado no puede ser limitado.

"Lamentamos que se use la justicia para otros fines, pero hay que enfrentar el caso", añadió.



Carrillo fue enfático al mencionar que exigirán que se le respeten los derechos a Martinelli, quien se encuentra en recuperación debido a una cirugía.



"Es la primera vez que vemos que frente a algo de tal trascendencia, no hayan suspendido una audiencia. Es público que el señor Martinelli se operó", subrayó.



En esta línea, Carrillo puntualizó que la justicia que recibe Ricardo Martinelli siempre es diferente.

"Lamentablemente, este precedente solo se aplica para Ricardo Martinelli. Tenemos, por ejemplo, una apelación que se resolvió en 24 horas. Tenemos un recurso de inconstitucionalidad que se contempló por la Procuraduría en 24 horas. Ojalá que se haga para todos los casos y no solo para el señor Martinelli", precisó.

Este es el segundo día del juicio por New Business, un caso que nació en la Asamblea Nacional y no en una investigación de oficio, comentó Carrillo.

