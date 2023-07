Carrillo: no hubo delito en compra de New Business

La no vinculación del candidato presidencial Ricardo Martinelli con delito alguno de blanqueo de capitales en la investigación del caso New Business ha quedado claro, manifestó el abogado Carlos Carrillo Gomila.

El jurista indicó que eso ha quedado demostrado no solo dentro de la audiencia de fondo del caso New Business, sino que dentro del mismo expediente. Aunado a esto, el letrado comentó que no hay una sola persona que haya invertido en la compra de Grupo Epasa, que haya dicho que sus dineros son ilícitos, incluidos los testigos de la propia Fiscalía, han señalado que sus fondos son lícitos.

Se demostró en la audiencia el origen lícito y estos deben ser valorados por el juzgado a la hora de emitir su sentencia.

Se conoció que el equipo del juzgado trabaja todavía en la transcripción de la audiencia para que entonces se pueda emitir un fallo.

En este sentido, Carrillo aseveró que, hasta el pasado viernes, dentro del expediente no se había incorporado la transcripción total de la audiencia.

“Se ha considerado que la jueza tiene 30 días, a partir de que se incorpore la transcripción al expediente, para emitir un fallo. Esperamos que esas previsiones se cumplan en el presente expediente y se declare la absolución”, expresó el jurista.

Carrillo comentó que aparte de esto, existen incidentes de nulidad que deben ser resueltos, por lo que la jueza debe decidir si lo hace por separado o lo incorpora dentro de la sentencia.

Además de esto, hay una acumulación que solicitó la defensa de Ricardo Martinelli, conforme a las mismas exposiciones de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, el cual fue presentado por el abogado Luis Eduardo Camacho González.

El defensor explicó que ese recurso sí debe ser resuelto antes de emitirse una sentencia y admite los recursos de ley.

En cuanto al fondo del proceso, Carrillo argumentó que, en el caso de los testigos protegidos, por los precedentes que hay, es que sus testimonios no deben ser valorados porque no hubo derecho a contradictorio.

Además de esto, ha quedado claro, según el abogado, que los fondos que Ricardo Martinelli aportó para esta compra son lícitos y salieron de sus fondos personales. Algo que quedó demostrado en la audiencia con la comparecencia del perito de la Fiscalía Eliseo Ábrego, así como a través de otros testigos que se presentaron en la audiencia de fondo por el caso New Business.

