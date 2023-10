Carrizo: Hay que estar orgulloso del país

El candidato presidencial José Gabriel Carrizo, líder de la alianza "Vamos con Todo Panamá", expresó su orgullo por el país durante un discurso ante miembros de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá. En su intervención, resaltó la disciplina, la resiliencia y la capacidad de adaptación de los panameños.

Carrizo también hizo referencia al reciente anuncio de Estados Unidos de asociarse con Panamá en la producción de semiconductores, destacando la habilidad del país para enfrentar crisis y desafíos.

Además, el candidato subrayó la paz social y la estabilidad que prevalecen en Panamá, así como el respeto a los órganos del Estado. Destacó la importancia de la democracia y los próximos torneos electorales que permitirán a los ciudadanos decidir el futuro del país.

En su emotivo discurso, Carrizo concluyó: "Yo me siento orgulloso de ser panameño... Y no hay nada más grande para el turismo que vendernos bien y la forma cómo nos vendemos es diciendo la verdad, diciendo lo que somos, somos fuera de serie. ¡Qué viva Panamá!"

